Az otthoni oktatást választók ellenőrzését kéri a tanügyminisztérium

Az utóbbi két évben jelentősen megnőtt az otthonoktatást választó családok száma Romániában; ráadásul Székelyföldön sem ismeretlen ez a nevelési forma. Ennek oka részben a román tanügyi rendszer iránti bizalmatlanság, illetve a járványhelyzetben kialakult tanügyi káosztól való menekülés, mondta Curcubet Gábor, a Romániai Otthonoktatók Egyesületének (ROE) elnöke.

Adatai szerint az utóbbi két évben az otthonoktatást választók mintegy 60%-a azért döntött így, mert meg akarták kímélni gyermekeiket a járványügyi intézkedések kellemetlenségeitől: maszkviselés, távolságtartás, kiszámíthatatlan tanmenet, az online oktatás vitatható hatékonysága. Az oktatási minisztérium azonban a múlt héten körlevelet küldött a tanfelügyelőségeknek, állami és akkreditált magániskolák iskolaigazgatóinak, amelyben kéri, vizsgálják ki a klasszikus nevelési rendszerből otthonoktatásba átkerült tanulók helyzetét, a döntés okait, és figyelmeztessék a szülőket a változtatás veszélyeire, nevezetesen, hogy a kiíratott diákok visszaíratására már nem lesz lehetőség. A levélben a szaktárca a tanfelügyelőségeket arra szólítja fel, hogy az eseteket jelentsék a helyi önkormányzatoknál, szociális és gyermekvédelmi igazgatóságnál, valamint a rendőrségnél is.

Nincs jogi alapja?

Curcubet Gábor szerint a körlevélnek nincs jogi alapja, hiszen „amikor a visszaíratás ellehetetlenítésével fenyegetőznek, akkor valójában törvénytelenségre buzdítanak”. Tény, hogy az átíratás, vagyis egy tanuló egyik intézményből a másikba iratkozása, amire a szaktárca hivatkozik, csak két, Romániában elismert tanintézmény között lehetséges törvényesen. Viszont,

ha a szülő úgy dönt, hogy gyermekét visszaküldené az állami oktatási rendszerbe, egyszerűen felveteti az iskolába, hiszen „a romániai törvények szerint a gyermeknek joga van a tanuláshoz”.

Ugyanakkor Curcubet Gábor szerint fontos egy másik tévedést is eloszlatni: sokan gondolják, hogy az otthonoktatás miatt lehetetlenné válik az érettségizés. Ez nem így van, az iskolai végzettség igazolására két megoldás is létezik: a diák 12. osztályban beiratkozik egy tanintézménybe, és a szabályok szerint leérettségizik. A másik megoldás, hogy leteszi az ún. GED-vizsgát, vagyis egy négyszintes tudásfelmérő tesztet, amely Romániában is elismert, és a középiskolai végzettségnek megfelelő dokumentumot biztosít.

Ez a kimagasló képességű gyermekeknél előny, hiszen nem kell kijárniuk a 12 osztályt, hogy megszerezhessék a továbbtanuláshoz szükséges oklevelet, „nálunk is van példa rá, hogy 15, 16 évesen megcsinálták és beiratkoztak egyetemre”

– tette hozzá.

Hazai és nemzetközi segítség

Curcubet Gábor múlt hétvégén jelezte a problémát az otthonoktatók amerikai központú jogvédelmi szervezeténél (Home School Legal Defence Association, HSLDA),

kérve, hogy indítsanak e-mail-hadjáratot „amiben tiltakozzanak a romániai boszorkányüldözés ellen, amit a hatóságok az otthonoktatók ellen folytatnak,

tiltakozzanak az ellen, hogy hamisan vannak bemutatva az amerikai ernyőiskolák, valamint kérjék, hogy az itteni hatóságok legalizálják az otthonoktatást.” Az elnök szerint érkezett is visszajelzés, amiben „a HSLDA nemzetközi ügyekért felelős ügyvédje jelezte, hogy reagálni fognak a kialakult helyzetre. Ugyanakkor pénteken egyeztetni fog az ügyben Novák Csabával, a szenátusi tanügyi bizottság alelnökével az oktatási hatóság intézkedéseivel szemben tehető lépésekről.

A Curcubet Gábor által vezetett egyesület húsz éve dolgozik azon, hogy az otthonoktatást bevegyék a tanügyi törvénybe. 2010-ben ez majdnem sikerült is, a parlamenti tanügyi bizottságok együttes ülésén egyhangúan elfogadták a javaslatot, ám az akkori tanügyminiszter elutasította azt. Ettől függetlenül egyre nő az otthonoktatást választók száma: a három magyarlakta megyében mintegy 120-150 család gyermekei tanulnak így. Romániában legtöbben az amerikai HomeLife Academy online magániskolába íratták be gyermeküket.