Az örmény kultúra napjait ülik meg Marosvásárhelyen

Örmény könyv a Teleki Tékában • Fotó: Antal Erika

Vasárnap 12 órakor a Bolyai téri unitárius egyház Dersi János termében a bukaresti örményországi nagykövetség jóvoltából Komitasz vardapet életét bemutató kiállítás nyílik, amelyet Csiky Csaba zeneszerző mutat be Ősz Domokos közreműködésével.

A hétvégi örmény kultúrát népszerűsítő rendezvénnyel kapcsolatban Puskás Attila, a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta, az örmény genocídiumra is emlékeznek ez alkalommal, hiszen Komitasz, aki tanult pap volt, miként a címe, a vardapet megnevezés is jelzi, miután gyerekként megmenekült, de családját és minden hozzátartozóját elveszítette, nem bírta feldolgozni a veszteségét és beleőrült a fájdalomba. „Komitasz is a genocídium egyik áldozata, aki ugyancsak életével fizetett mindazért, ami nemzetével történt” – fogalmazott Puskás Attila.

A kiállítás egy hétig látogatható. A rendezvényekre a belépés ingyenes, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.