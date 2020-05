Az első vonalban tevékenykednek járvány idején, mégsem támogatták őket

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a Hargita Megyei Mentőszolgálat nem egy kórház, hanem az egészségügyi minisztérium alárendeltségébe tartozik, és különálló intézményként működik. Ez a félreértés gyakran megnehezíti a sürgősségi betegellátást nyújtók mindennapjait, ami a jelenlegi járványhelyzetben is megmutatkozott: a mentőszolgálat kimaradt a támogatottak közül.

Hiánypótló berendezés. Mentőautók fertőtlenítésére alkalmas kaput helyeztek üzembe a csíkszeredai központban • Fotó: Pinti Attila

Azóta már közel száz adományozó támogatta pénzzel és különböző termékekkel a mentőszolgálatot. Péter Szilárd példaértékűnek tartja ezt az összefogást, amelynek köszönhetően egyebek mellett minden mentőállomásukat mosó- és szárítógéppel tudták felszerelni, a csíkszeredai székhelyükön egy mentőautók fertőtlenítésére alkalmas kaput helyezhettek üzembe, illetve rengeteg egyéb eszközt és védőfelszerelést is kaptak vagy vásároltak a felajánlott összegekből. Jelenleg az informatikai rendszerük korszerűsítésén dolgoznak, ehhez lenne szükségük további adományokra, hogy gördülékenyebbé tegyék az adatátvitelt a központ és az állomások között.

Mint ismert, a kórház a járvány kezdete óta több millió lej értékben részesült támogatásban, a mentőszolgálat viszont kezdetben semmit sem kapott, mivel sok adományozó azt gondolta, hogy a kórháznak tett felajánlásával a mentőszolgálatot is segíti. Ezért egy idő után úgy döntöttek, segítséget kérnek, és az Erdélyi Mentőcsoport, illetve munkatársaik segítségével felvették a kapcsolatot cégekkel, önkormányzatokkal, közbirtokosságokkal és magánszemélyekkel, akik, miután megértették, hogy különálló intézményként eddig semmilyen támogatást nem kaptak, azonnal felajánlották segítségüket.

A fogalomzavar sok esetben nehézségeket okoz a mentőszolgálat számára, ez a koronavírus-járvány alatt is megmutatkozott.

A védőfelszerelés fontossága

Péter Szilárd elmondása szerint azért döntöttek úgy, hogy segítséget kérnek, mivel számos nehézségbe ütköztek a járvány kezdetén. Meglátása szerint a legnehezebb hónap a március volt, amikor hatalmas hiány alakult ki védőfelszerelésekből az országban, és az árak is jelentősen megemelkedtek.

Egy maszk például 0,20 baniról több mint 7 lejre drágult, a védőruhák 9-10 lejről 200-400 lejre, az FFP2-típusú maszkok pedig 2 lejről több mint 30 lejre.

Ráadásul számos cég csak akkor kezdte el a védőfelszerelések gyártását, ha előre kifizették az ezekért kért összeget, a mentőszolgálatnak viszont a törvényi előírások miatt erre nem volt lehetősége. Márpedig védőfelszerelésekre nagy szükségük volt, hiszen

a mentőszolgálat munkatársai az első vonalban tevékenykednek, ők érnek ki elsőként a helyszínre, arról nem is beszélve, hogy ismeretlen körülmények várják őket, és csak az utolsó pillanatban tudják meg, mivel is van dolguk.

Ezért történhetett meg az is, hogy amikor Etédre kivonult egy egység, nem voltak tisztában azzal, hogy koronavírus-fertőzötthöz mennek, így nem is voltak ennek megfelelően beöltözve, a védőfelszerelések közül csak a minden riasztásnál viselt kesztyűt és maszkot viselték. Ezáltal

csak a szerencsén múlt, hogy nem fertőződtek meg,

érdemes viszont megjegyezni, hogy a statisztikák szerint országos szinten több mentős fertőződött meg a vírussal, mint kórházi alkalmazott. Péter Szilárd továbbá nehezményezi, hogy jelenleg a telefonbetyárok is nehezítik a munkájukat, ami az etédi esetnek pontosan az ellentétét eredményezi. Általában a telefonáló arról számol be, hogy lázas, köhög, nehezen kap levegőt, és bemond egy címet és egy nevet, ami megfelel a valóságnak. Amikor azonban a mentősök tetőtől-talpig beöltözve a helyszínre érnek, kiderül, hogy az illető nem is kért segítséget, hanem valaki más riasztotta őket szórakozásból a helyszínre.

Kockázatos tevékenység

A mentőszolgálat szerepe tehát a sürgősségi betegellátás és a betegek szállítása. Amikor a 112-es egységes segélyhívószámon befut egy riasztás, egy egység a helyszínre vonul, ellátja a beteget, majd beszállítja a kórházba további kivizsgálásra. Az esetek többségében itt véget is ér a két intézmény együttműködése, de vannak kivételek is. Ha egy betegnek például annyira súlyos az állapota, hogy más megyébe kell továbbszállítani, a mentőszolgálat segít ebben, illetve ők szállítják haza a kórházból azokat a betegeket is, akik ágyhoz kötöttek.

A járvány idején emellett a mentőszolgálat feladatköre tovább bővült, és a betegek terepen való ellátása mellett például az is rájuk hárult, hogy amennyiben egy karanténban vagy házi elkülönítésben lévő személynek koronavírus-fertőzésre utaló tünetei lesznek, akkor mintát vegyenek tőle a teszteléshez. A vezérigazgató azt is elárulta, hogy

a magas kockázatú bevetések miatt olyan munkatársuk is van, aki különköltözött a családjától annak érdekében, hogy el tudja látni a munkáját, de a szeretteit emiatt ne tegye ki egy esetleges fertőzésnek.

Hargita megyében egyébként 16 mentőállomás található, ami országos szinten is kiemelkedőnek számít. Összehasonlításképpen a hatszor magasabb lakosságszámú Bukarestben 20 mentőállomás működik. Ez azért fontos a vezérigazgató szerint, mert így lehetőségük van az esetek túlnyomó többségében legtöbb 15 perc alatt a helyszínre érkezni.

Zárásként arra is kitért, hogy a szükségállapot feloldása után is folyamatosan oda kell figyelni az óvintézkedések betartására, hiszen egy világjárvány a tapasztalatok szerint nem ér véget néhány hónap alatt, ezért számítani lehet idén egy második hullámra is, valószínűleg ősszel, a hőmérséklet tartós csökkenése után.