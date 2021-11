Az egyik csíkszeredai utca kétirányú lesz, a másiknál keresik a megoldást

Csíkszereda több utcájában lenne szükség forgalmi változtatásokra, de nem mindenütt van erre lehetőség. A soron következő módosítás az önkormányzatban is vitát váltott ki korábban, de van olyan utca is, ahol a viták ellenére a jó megoldás még nem született meg.

A Nicolae Bălcescu utca felső szakaszán kétirányú lesz a forgalom • Fotó: Veres Nándor

A Nicolae Bălcescu utcának a Jégpálya utca és Vár tér közötti szakaszán tervezett forgalmi változtatás első lépése már akkor megtörtént, amikor még nagyon kevesen tudtak erről a szándékról:

a parkolósávot idén újraaszfaltozták, aztán az útfestések idején már nem is vonalazták újra a parkolókat.

Ennek ellenére az autók a régi rend szerint állomásoznak ott, igaz, már nem sokáig.

Egyirányúból kétirányú

Ha minden jól megy, jövő hét végére az említett egyirányú utcaszakasz kétirányúvá válik – tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől. Ehhez az kell, hogy

a folyamatban levő előkészítő munkálatok: a Vár téri körforgalom előtti forgalomlassító járdasziget, és a csatlakozás ívének a rendőrség által kért, lassító célú módosítása elkészüljön.

Emellett változtatni kellett a Vár téren átvezető kerékpárút nyomvonalán is, amely ott az úttesten haladt, most pedig a járdán lesz kialakítva. A forgalomirányító táblákat is felszerelik, de ezek a változás életbe léptetéséig le lesznek takarva – tudtuk meg.