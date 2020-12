Arafat: nem kell karanténba vonulniuk azoknak, akik az elmúlt 90 napban átestek a fertőzésen

Most nem lehet jótékonykodva pincérkedni, de attól még adományokat gyűjtenek a rászoruló gyerekeknek

A járványhelyzetre való tekintettel idén elmarad a már hagyományossá vált Rotaract Club Téka karácsonyi jótékonysági rendezvénye, amely Give in a Different Way név alatt vált ismertté Marosvásárhelyen. Idén adománygyűjtést szerveznek a rászorulóknak.