Antal Árpád: a befolyó adókból csak működtetésre futna, fejlesztésekre nem

A befolyó adókból legfeljebb működtetni lehetne Sepsiszentgyörgyöt, de fejleszteni nem – állította Antal Árpád, a háromszéki megyeszékhely polgármestere egy csütörtöki sajtóeseményen. Szerinte az utóbbi mandátum három teljes pénzügyi évét tekintve a Szentgyörgy lakói által befizetett adók többszöröse folyt be a városkasszába más forrásokból.

A számokkal bizonyította kijelentését: 2021-től 2023-ig a helyi adókból 28 101 255 lej folyt be a városi költségvetésbe ingatlanok és autók után fizetett adók formájában, ezzel szemben 150 millió lej európai uniós támogatást nyert a város fejlesztésre, beruházásokra, tehát

De ha tekintetbe vesszük azokat az összegeket is, amelyek az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának, az általa képviselt erőnek köszönhetően folytak be a város büdzséjébe, akkor ez az összeg kilencszerese a természetes személyek adójának – derült ki a polgármester összesítéséből.

A kormány tartalékalapjából szabad felhasználásra 30 millió 240 ezer lejt nyert Sepsiszentgyörgy, amiből akár a szülők által befizetendő osztálypénz is kiváltható volt, roncsautóprogramot is finanszírozhatott, de beruházásokra is fordíthatta az önkormányzat.

A város további 38 millió lejt kapott a központi költségvetésből az egyházak és kulturális intézmények finanszírozására annak a törvénytervezetnek köszönhetően, amelyet az RMDSZ kezdeményezett és neki sikerült átvinnie a törvényhozáson, illetve megvédeni attól, hogy hatálytalanítsák. Ennek azért is van kiemelt jelentősége, mert