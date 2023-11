Amikor a hiányosságra a hanyagság az egyetlen magyarázat

A csíkszentdomokosi, a csíkszentsimoni, a marosfői és a tusnádfürdői az érintett négy vasútállomás, a bezárás mellett ugyanakkor 57 ezer lej összértékben 10 pénzbírságot is kirótt ezekre a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség, továbbá két írásos figyelmeztetést is.

Hasonló problémákat találtak a hatóság ellenőrei egyébként májusban is, amikor nyolc másik vasútállomást ellenőriztek. Akkor a székelyudvarhelyi, a csíkmadarasi, valamint a gyimesközéploki állomást zárták be hasonló okok miatt, és az összeset megbírságolták, de a jegyárusítást, illetve ügyfélszolgálatot akkor sem érintette a hatósági intézkedés, tehát azokat a szolgáltatásokat nem állították le.

Volt olyan egység is, ahol az élelmiszert közvetlenül a padlón tárolták, máshol a hűtőpultok nem voltak tiszták – rovarokat, élelmiszer-hulladékot, port – találtak rajtuk, némelyikben a sütők, tárolóhelyiségek voltak koszosak, illetve az élelmiszerek higiénikus tárolási feltételeit vagy a tárolási hőmérsékletre vonatkozó gyártói előírásokat nem tartották be, ugyanakkor címkézési hiányosságokat, sérült csomagolású élelmiszereket is találtak az ellenőrök. Voltak ugyanakkor olyan termékek is az ellenőrzött boltokban, amelyeknek az árát nem tüntették fel a polcokon, vagy amelyeknek a polcon feltüntetett ára nem egyezett a pénztárnál számolt árral, egyes termékeknek pedig a súlya eltért a csomagoláson feltüntetett értéktől.