Akciós ajándékok a fenyőfa alatt

Az egyre nehezebb gazdasági helyzet erőteljes hatással van a vásárlókra, akik már most azon agyalnak, hogyan fognak megbirkózni a karácsonyi bevásárlással. A NielsenIQ kutatása szerint az emberek kétharmada igyekszik már a novemberi Black Friday (Fekete Péntek) akciós időszak alatt beszerezni az ajándékokat, a romániaiak pedig a saját márkás és a helyi termékekkel igyekeznek csökkenteni az ünnepi kiadásaikat.

A NielsenIQ nyolc európai országban, köztük Romániában végzett felmérést több mint 7700 személy megkérdezésével, többek között azt vizsgálták, hogyan befolyásolja az infláció az európai fogyasztók vásárlási szokásait, külön kitérve a közelgő karácsony kérdésére, amely köztudottan amúgy is sokaknak megterheli a pénztárcáját.

A vásárlásaink esetén az ár válik a legfontosabb tényezővé, míg más szempontok, mint például a fenntarthatóság is, veszítenek a jelentőségükből.

A megváltozott fogyasztói szokások rányomják bélyegüket a karácsonyi vásárlásokra is. A meglehetősen borús forgatókönyv ellenére az európai válaszadók közel kétharmada várja a karácsonyt, ugyanakkor a fogyasztók 28 százaléka aggódik a közelgő karácsonyi ünnepek miatt, és valószínűleg csökkenti az ünnepi kiadásait vagy előrehozza azokat. Nem meglepő így, hogy

az akciók válnak a karácsonyi vásárlások szempontjából is kulcsfontosságú tényezővé:

a megkérdezettek 32 százaléka nyilatkozott úgy, hogy akkor fog vásárolni, amikor akciók, árleszállítások vannak.

A vásárlók a karácsonyi költségvetés 37 százalékát szánják ajándékokra. Legtöbbször a ruházati cikkek, parfümök, játékok, ajándékutalványok és az ínyencségek állnak a bevásárlási listák elején. S bár ebben az esetben a márka és a szimpátia fontosabb, mint az ár – ennek ellenére a megkérdezettek 68 százaléka várja a Black Fridayt, vásárol előre vagy él a különleges kedvezményekkel.

A NielsenIQ kutatása szerint a romániaiak kétszer annyian mondták a többiekhez képest, hogy karácsonykor a saját márkás és a helyben beszerzett élelmiszerek felé fordulnak.

Már készülnek, már vásárolnak

Az egyik marosvásárhelyi édesanya elmondta, ő is készül már fejben a karácsonyi bevásárlásra, nem az ünnepi menüt tervezi, hanem az ajándékok megvásárlást, egy könyvet már be is szerzett, de nyilván még számos ajándék hátra van.

„Novemberben már neki szoktam fogni a vásárlásoknak, de ez eltart egészen karácsonyig. A szűk család mellett a testvérek, azok gyerekei és a keresztgyerekek, komák is ajándékot kapnak, úgyhogy elég szép hosszú a lista. Első körben a gyerekeknek keresek ajándékot, az a legfontosabb, minden évben várom a fekete pénteki akciókat, hogy olcsóbban juthassak az amúgy jó pénzért árult játékokhoz. Idén talán ez még fontosabb.