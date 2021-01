Akadályok nehezítik a gyergyószentmiklósi beruházások befejezését

Több olyan beruházás is zajlik Gyergyószentmiklóson, amelyek esetében már korábban lejárt az átadásra kijelölt határidő, de a munkát még mindig nem fejezték be. Jó hír azonban, hogy a mindegyik befektetés a közösséget fogja szolgálni.

Kívülről kecsegtető. A tervek szerint a nyuszi elhozhatja a városi uszodát • Fotó: Miklós Attila

A Csodavilág napközi Kossuth Lajos utcai épülete kívülről nézve készen áll, tetszetősen felújítva várja a gyerekeket. Azonban szinte biztos, hogy február 8-án (azaz azon a napon, amikor az ígéretek szerint visszatérhet az élet az oktatási intézményekbe) nem fognak megnyílni a napközi kapui.

Csergő Tibor polgármester kérdésünkre válaszolva azt közölte, hogy pár napja értesítették őket: hiányzik 16 mellékhelyiség fülkéjének az ajtaja, mert ezek nem szerepeltek a kivitelezési tervekben. Megkérdeztük az ügyben Bajkó Tibort, a felújítást végző vállalkozás vezetőjét is, aki elmondta, tény, hogy hiányoznak az ajtók, de ezekre a tervek szerint nem is volt szükség. „Amennyiben a tervező utasít minket, hogy ajtókat szereljünk, és ezzel egyetért a megrendelő önkormányzat is, ezt minden további nélkül megtesszük” – jelezte Bajkó.

Szerinte azonban nem ez akadályozza az óvoda megnyitását, hanem az, hogy nem történt meg a háromfázisú villamos hálózat kiépítése sem, ami az önkormányzat feladata lett volna, és ami viszont szerepelt a tervekben.

A polgármester azonban érdeklődésünkre jelezte, mindent megtesznek, hogy ha nem is a második félévtől de február végétől újrakezdődhessen az élet a „ceruzás” napköziben.

A múzeumban a gáz hiányzik

Nem halad a munka a Tarisznyás Márton Múzeum épületénél, ahol teljes felújítás befejezése lenne már esedékes. Csergő Tibor elmondta, a múlt héten adtak le a finanszírozó felé egy köztes jelentést:

a munkálat több mint 85 százaléka áll készen, de ennek csak 62 százaléka van jelenleg kifizetve.

A belső munkálatok azért nem haladhatnak, mert – a polgármester szerint – „elfelejtették a gáz bekötését, és ez télen már nem történhet meg”. Mivel nincs gáz, így fűtés sincs, ezért nem lehet folytatni a belső egyéb munkálatokat. A beruházás részét képező irodai gépek és egyéb eszközök beszerzése folyamatban van. Az elöljáró szerint a nyáron történhet meg az intézmény visszaköltözése.

Húsvét után úszhatunk?

Az uszoda átadásával kapcsolatban is elhangzott korábban több időpont is, de még mindig nincs teljesen kész az építkezés. Az Országos Fejlesztési Ügynökség (CNI) beruházásaként zajlik a munkálat, amely kívülről szintén közel kész állapotban van (nem számítva a létesítmény körüli területrendezést). Bent jelenleg is zajlik a munka, amely már láthatóan a végéhez közeledik, festés, és hasonló kisebb feladatok vannak hátra – a CNI márciusra ígéri az átadást.

A polgármester reméli, húsvét után lehet majd itt úszni.

Igaz, egyelőre ez még azért is kérdéses, mert a jelenlegi járványügyi korlátozások nem teszik lehetővé az uszodák megnyitását a nagyközönség számára.