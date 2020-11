Ahol nehézkesen tudják megoldani a távoktatást, ott munkafüzetet nyomtatnak

Online tanóra laptop előtt. Ahol nincs internet, ott munkafüzettel, vagy feladatlapokkal dolgoznak a tanulók. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Keresik az alternatív megoldásokat ott, ahol nincs hozzáférés az internethez – válaszolta érdeklődésünkre Cristinel Glodeanu Hargita megyei főtanfelügyelő-helyettes, aki a Székelyhonnak elmondta, nem kaptak értesítést arról, hogy tanárok vagy tanítók közül valakinek ne lenne internet-hozzáférése, esetleg munkaeszköze, amelyen online órát tarthasson. Viszont

továbbra is vannak olyan kis, félreeső falvak, ahol a szolgáltató nem vezette be az internetet, mert azért a néhány felhasználóért nem látott benne üzleti lehetőséget.

„De ezek a gyerekek sem maradhatnak le az oktatásról, tanulniuk kell és mindent megteszünk, keressük az alternatívákat, hogy táblagép és laptop, internetes elérhetőség nélkül is tanulhassanak” – hangsúlyozta a főtanfelügyelő helyettes.

Kinyomtatott munkafüzetek

A Hargita megyei tanfelügyelőség együttműködve a megyei önkormányzattal és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével

500 példányban nyomtatta ki azokat a munkafüzeteket, amelyeket eljuttatnak a vidéki tanulóknak.

A kézbesítést postán keresztül oldják meg, vagy a helyi közösségek segítségét igénybe véve, akár úgy is, hogy a helyi boltba beadják azokat, és onnan vehetik el a diákok, vagy hozzátartozóik. Az iskolák könyvtárosai, laboránsai, vagy más, nem pedagógus beosztású alkalmazottai is besegítenek ebbe, akiknek most amúgy nincs feladatuk az intézményen belül – tette hozzá Glodeanu. Segítséget jelent ugyanakkor a Sulitévé is a magyar, vagy a Teleșcoală a román anyanyelvű diákok számára – mondta.

A Hargita megyei tanfelügyelőség táblagépekre pályázatot nyújtott be.

Jobban állnak, mint márciusban

Maros megyében a helyhatósági választások előtt azokban a tanintézményekben, ahol az igazgatók jó kapcsolatot ápoltak a polgármesterrel, a gyerekek hozzájutottak táblagépekhez.

Volt ahol csak a rászorulók, máshol mindenki, aki igényelte, kapott táblagépet

– magyarázta a Székelyhonnak Illés Ildikó.

HIRDETÉS

A főtanfelügyelő-helyettestől azt is megtudtuk, hogy

a márciusi viszonyokkal összehasonlítva a jelenlegi helyzetet, most sokkal jobban állnak az online oktatás terén a pedagógusok is, a tanulók is.

A tanárok, tanítók számos tanfolyamon, felkészítőn vettek részt, hogy az online módszereket elsajátíthassák. A minisztériumtól közel tízezer Maros megyei gyerek jutott hozzá a táblagéphez, amelyet tanulásra használhat.

Elsősorban azok a gyerekek kaptak, akiknek családja az anyagi helyzete miatt nem rendelkezett semmilyen elektronikai eszközzel, majd azok, akiknél több testvér is tanul és csupán egy telefonon, vagy táblagépen kellett osztozniuk.