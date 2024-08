A tulajdonos sem tudja, hogy mi lesz a csíksomlyói iskola épületének új rendeltetése

A város területéről, a városközpontból, a Tavasz utcai és a csíksomlyói romatelepről is ide jártak a roma gyermekek.

A hosszú évek során az épület állaga egyre csak romlott. Miután a Szék útját felújították, nem figyelt senki arra, hogy ázni kezdett az épület lábazata, a falak. A pince is ázik”

– sorolta a problémákat Péter György. Hozzátette, az ereszcsatorna sem volt megfelelően takarítva, és ez is hozzájárult az épület ázásához.

Miután tavaly decemberben Székelyudvarhelyen bekövetkezett a Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál a két diák életét követelő tragédia , a Gyulafehérvári Érsekség kérte tőlünk, hogy szakértőkkel méressük fel az épület állagát, annál is inkább, mert a pedagógusok már két éve panaszkodtak, hogy meg vannak repedve a falak”

sürgősen evakuálni kell az épületben dolgozókat és tanulókat, mert omlásveszélyes, és iskola nem működhet tovább, ezért nem is áll módjukban, hogy meghosszabbítsák a bérleti szerződést a várossal.

Péter György azt is elmondta, hogy jövő héten érkezik egy mérnökcsapat, akik majd megállapítják, hogy milyen beavatkozással lehet megállítani az épület további romlását. Arra a kérdésünkre, hogy a jövőben milyen rendeltetést képzeltek el az ingatlannak, azt válaszolta, hogy vannak tervei az egyházmegyének, de egyelőre még nincs végleges döntés erről. Amint többet tudnak majd, akkor nyilvánossá teszik azt – tette hozzá.

A csíkcsomortáni iskola szintén az egyház tulajdonában van, azt is felmérték, szükség van ott is karbantartásra, most egyeztetnek a polgármesterrel, de az nincs annyira rossz állapotban, mint a csíksomlyói, tudtuk meg.