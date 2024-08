A csíkszeredai önkormányzatnak muszáj helyet biztosítania a csíksomlyói iskola tanulóinak

Szorít az idő, közeledik a tanév kezdete, a csíkszeredai önkormányzatnak pedig kötelessége mihamarabb infrastruktúrát biztosítani a csíksomlyói iskolának. Az új helyszín az erdőalji iskola udvara lesz, csakhogy ez az intézkedés a helybéliekből tiltakozást váltott ki, nyílt levelet is megfogalmaztak a városházának, amit közzétettünk. Most a csíkszeredai önkormányzat álláspontját közöljük az ügyben.

Mint korábban írtuk, annak hírére, hogy a csíksomlyói iskola közel 95 óvodása, előkészítőse és elemi iskolása az erdőalji iskola udvarára felépített konténeriskolába költözik ősztől, tiltakozást váltott ki a helybéliekből.

Lakossági fórumon is kifejezték elégedetlenségüket és nyílt levelet is intéztek az önkormányzathoz, petíciót is adtak le közel 200 aláírással. A Hargita megyei főtanfelügyelőséghez is eljuttatták panaszukat.

Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere a lakossági fórummal kapcsolatban jelezte, hogy azon többségében nem az erdőalji iskolába járó tanulók szülei vettek részt, hanem a helyi lakók.

„Pontosítanék azon is, hogy többször kérték a fórum megtartását, merthogy július 30-án személyes üzenetben keresték meg a polgármestert, és én már augusztus elsején ott voltam,