Már csak a nyilvánosság erejében bíznak, nyílt levélben tiltakoznak a tervezett konténeriskola ellen

2024. augusztus 07., szerda

Gyimesbükkben is levetítik a Petőfi-filmet

Az ezeréves határnál, a gyimesi Kontumácon is levetítik szombaton este a Most vagy soha! című filmet. Az új Petőfi-film a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakjának állít emléket, és a költőnek a szabadságharcban betöltött szerepét is bemutatja.