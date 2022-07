A szolidaritás jelképe: felavatták a törökverő hadvezér szobrát

Emellett azt is elmondta, hogy Hunyadi az a fejedelem volt, akit magukénak tartanak a magyarok, románok és szerbek is, és arra biztatta a marosvásárhelyieket, magyarokat és románokat, hogy ahogyan egykor a csatában egymás mellett harcoltak, úgy most is így egyesítsék erejüket, vállvetve dolgozzanak Marosvásárhelyért, a város sikeréért.