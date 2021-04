A színház egy híd, ami összeköti az embereket

• Fotó: Veres Nándor

Veress Albert 1999-ben kezdte tanulmányait a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemen, majd a négyéves képzés után rögtön hazatért, és a Csíki Játékszínnél kezdett dolgozni. „Ilyen szempontból eléggé lokálpatrióta vagyok, nem igazán gondolkodtam, hogy máshová kéne menjek. Szeredai színésznek tartom magam” – válaszolta arra a kérdésre, hogy mik voltak a tervei főiskolásként.

A zene kiskorától végigkísérte az életét. Zongorázni, gitározni, dobolni tanult, jelenleg is több együttesnek a tagja. A Fűszál együttessel 2006-ban készítették el a Télikert című előadás zenéjét a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színháznak, ezután pedig egyre több színházi zenét kezdett alkotni.

Az igazgatói „szerepre” már Parászka Miklós is kiszemelte, amikor 2018-ban leköszönt a csíkszeredai társulat éléről, ám ekkor még nem érezte magát késznek a feladatra.

A közönség előtt is elbúcsúzott a Csíki Játékszíntől Parászka Miklós az évadzáró gálán Hangulatos zenés esttel zárta a 2017-2018-as színházi évadot péntek este a Csíki Játékszín. A csíkszeredai önkormányzati színház gálaműsorán nemcsak az évadtól, hanem több kollégától is elbúcsúztak a színészek. Hangulatos zenés esttel zárta a 2017-2018-as színházi évadot péntek este a Csíki Játékszín. A csíkszeredai önkormányzati színház gálaműsorán nemcsak az évadtól, hanem több kollégától is elbúcsúztak a színészek.

Ettől az évtől kezdve kicsit „vissza is vonult” a színpadtól, kevesebb előadásban láthattuk, de fotósként továbbra is az intézmény munkatársaként dolgozott. Elmondása szerint új impulzusokra volt szüksége.

Tizenöt évet töltöttem egy sötét színházteremben, és egy idő után azt éreztem, hogy nincs új táptalaj, amiből adjak, kicsit belefásultam, már nem olyan hozzáállással végzem a munkámat, mint amit elvárnék magamtól

– magyarázta. Visszatéréséről elmondta, noha jelenleg is játszik a III. Richárd című előadásban, új szerepet egyelőre nem vállal, mert az igazgatói feladatok túlságosan lekötik.

HIRDETÉS

Tavaly, amikor Kányádi Szilárd lemondott a Csíki Játékszín igazgatói tisztségéről, ismét felmerült Veress Albert neve.

Három év után lemondott Kányádi Szilárd a Csíki Játékszín igazgatói tisztségéről Ideiglenesen megbízott színházvezetővel vágott neki a decembernek a Csíki Játékszín. A megye sárga zónás besorolásának köszönhetően az év utolsó hónapjára tíz, korlátozott létszámú nézős előadást sikerült beütemeznie a társulatnak. Ideiglenesen megbízott színházvezetővel vágott neki a decembernek a Csíki Játékszín. A megye sárga zónás besorolásának köszönhetően az év utolsó hónapjára tíz, korlátozott létszámú nézős előadást sikerült beütemeznie a társulatnak.

„Többen elkezdtek bátorítani, hogy vállaljam el. Ekkor még szintén az volt a hozzáállásom, hogy nem nagyon hiszem, aztán elkezdtem gondolkodni, milyen lenne, ha mégis elvállalnám (…), és idővel egy csomó ötlet kezdett megfogalmazódni bennem” – mondta, hozzátéve, a végső lökést az adta, hogy Vladimir Anton bukaresti rendező elvállalta, hogy mint házi rendező és művészeti tanácsadó dolgozna a csíkszeredai társulatnál.

Új vezetőt neveznek ki, szintlépésre törekednek a Csíki Játékszínnél Veress Albert színészt, csíkszeredai társulat tagját nevezik ki a Csíki Játékszín élére. Veress Albert színészt, csíkszeredai társulat tagját nevezik ki a Csíki Játékszín élére.

A Csíki Játékszín legnagyobb előnyei között a színész a jó közönségbázist és a profi csapatot említette, ami viszont hátrány, hogy ez a csapat kicsi. Mint mondta,

még legalább tizenöt emberre lenne szükség – kulcsfontosságú állásokban – ahhoz, hogy a színház könnyebben, hatékonyabban tudjon működni.

Erre egyelőre nincs lehetőség, de a polgármesteri hivatal részéről mindenképp egy támogató, pozitív hozzáállást tapasztal, ami reményt ad a jövőre nézve.

Amikor terveiről kérdeztük, az igazgató úgy fogalmazott, a színház egy híd a társadalomban, és többek között ezt a hidat szeretné megerősíteni: mozgalmasabb életet szeretne, hogy minél több helyről jöjjenek vendégelőadások, művészek – és nézők is. A hidat a város románságával is szeretné fenntartani: visszaállítaná a négy román vendégelőadást tartalmazó Luceafărul bérletet, valamint feliratozni is szeretné a magyar előadásokat.

A színházat szakmailag is magasabb szintre kívánja emelni, ennek érdekében olyan alkotókat szeretne meghívni, akik ezt elősegítik. Mint magyarázta, már „vannak nevek a fejében”, akikkel szívesen dolgozna együtt – azonban amíg nem biztos a közreműködés, nem szeretne konkrét személyeket említeni. Emellett olyan terveket is megemlített, amelyek reményei szerint már egy éven belül megvalósulnak. Jelenleg is szerveznek egy egyhetes fesztivált, amin a kolozsvári és marosvásárhelyi végzős színművészetis hallgatók mutatkozhatnak be.

Fontos lenne nekik, hogy közönség előtt dolgozzanak, de nem lehet, mert mindenhol le voltak zárva a játszóhelyek. A mi színházunk viszont nyitva, van színpad, közönség, és ezt felajánlanánk, hogy jöjjenek és mutatkozzanak be

– nyilatkozta a június közepére tervezett eseményről. Emellett a 2013–18 között minden évben megrendezett Lurkó fesztivált is szeretné feléleszteni. „Ez csak jövő évtől lesz lehetséges, de nagyon fontosnak tartom, mert Erdélyben egyedi dolog volt, mindig nagyon jó előadások jöttek” – emelte ki.

Mihálykó Tihamér