Új vezetőt neveznek ki, szintlépésre törekednek a Csíki Játékszínnél

Veress Albert, a Csíki Játékszín új igazgatója • Fotó: Veres Nándor

– mondta Sógor Enikő. Hozzátette, a tisztséget betöltő személy kiválasztásánál számos szempontot vettek figyelembe, mint például mi az illető víziója a színház jövőjével kapcsolatban, továbbá pénzügyi és SWOT-elemzést is be kellett nyújtson a jelölt.

Úgy érzem, a társulatunk és a közönségünk is megérett arra az elmúlt több mint húsz év során, hogy szintet lépjünk.

A művészeti személyzetünk is pont egy olyan küszöbön van, ahol meg is lehet ragadni, de tovább is lehet lépni. A nézők igénye is egyre nagyobb, megérett egyre mélyebb üzenetek befogadására a színház által” – fogalmazott a sajtótájékoztatón Veress Albert, a társulat frissen kinevezendő vezetője.

Mint ismert, három év után, tavaly év végén mondott le Kányádi Szilárd a Csíki Játékszín igazgatói tisztségéről. Felmondása után Bartalis Gabriella színművésznőt Csíkszereda Polgármesteri Hivatala kérte fel az ideiglenes igazgatói teendők ellátására.