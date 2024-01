A Siculicidium üzenete: az önrendelkezés nem hóbort, hanem székely hivatás

Immár második alkalommal tartották meg a Siculicidum lovas zarándoklatot, amelyben a madéfalvi vérengzés áldozatai előtt rótták le kegyeletüket a résztvevők. Az eseményen Potápi Árpád János is részt vett.

Már pénteken elkezdődtek a Siculicidium évfordulója alkalmából szervezett programok Madéfalván, amelybe szombaton már Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár is becsatlakozott, ugyanis részt vett a kegyeleti lovas zarándoklaton, amit a madéfalvi vérengzés áldozatai emlékére szerveztek.

„Nekünk, székelyeknek az idei évben lesz lehetőségünk megválasztanunk és küldetést adnunk azoknak az embereknek, akik minket képviselni fognak Brüsszelben és Bukarestben egyaránt. Erkölcsi kötelességünk az itt eltemetett hősi halottakkal szemben ott lenni megfelelő emberekkel azokon a döntéshozói fórumokon, ahol rólunk is születnek döntések. Ennek első próbáját május 9-én kell teljesítsük, hogy ezáltal a diplomácia eszközével érvényesíteni tudjuk közös érdekeinket.

„Annyi mindent kéne még elmondanom/S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom/Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk/S mint a régi jó barátok egyet mondunk s egyet gondolunk… – indította ünnepi beszédét az Ismerős Arcok közismert soraival Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Mint fogalmazott, e sorok azokat az érzéseket mondják ki, amelyek évről-évre idehoznak bennünket január 7-én, a Siculicidium emlékére állított zarándokhelyre.

Szerinte közösségi szinten is fontos nekünk, székelyeknek ez a nap, hiszen nem csak a vérengzést jelenti 1764. január 7-e, hanem

egy új magyar népcsoport, a bukovinai székelység megszületésének napját is.

Ezt a szívós kitartást a magyarsághoz és a hithez való ragaszkodást mindvégig megőrizték őseink a száműzetésben, ezt adták tovább nemzedékről nemzedékre. Ennek is köszönhetően vagyunk ma itt és hajtunk fejet a több mint 200 áldozat emléke előtt” – fejtette ki a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

„Emlékeztetnek mindig arra, hogy olyan otthont kell teremtenünk, ahol önmagunkat és őseink értékeit meg tudjuk őrizni, meg tudjuk védeni. Emlékeztetnek arra, hogy az összetartozás erősítésének, egymás támogatásának, a veszteségek közepette is meg kell maradnia.

Mint fogalmazott, hasonló célokért szálltak síkra Bocskai, Bethlen és Rákóczi katonái, majd később a 48-as és az 1956-os forradalmárok is.

Az a gőg, az a vezetői alkalmatlanság, ami egykor megnyilvánult a madéfalviak bátor kiállásával szemben, ma is velünk van. Ma is gyengítenék nemzeti közösségeink ősi jogait, szokásait. Ma is vannak új birodalmi törekvések, melyek felülírnák értékrendünket, életmódunkat. Ezeknek ma anélkül állhatunk ellen, hogy félteni kellene az életünket. Éppen ezért ne féljünk állhatatosak maradni őseink értékrendjének védelmében – mondta Potápi, hozzátéve, hogy