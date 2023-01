Népi mesterségek háza: tervből valóság

Fontosnak tartja az oroszhegyi önkormányzat a hagyományok megélését, ezért belefogtak a községközpontban egy parasztház felépítésébe, ahol három népi mesterséget mutatnak be: a fafaragást, a szövést és a kovácsolást. A beruházás 210 ezer euróba kerül.

ezért is döntöttünk a Népi Mesterségek Házának megépítése mellett” – mondta a Székelyhonnak Bálint Elemér Imre, Oroszhegy polgármestere.

Kétszobás, tornácos parasztházat építenek, amelynek az udvara is közösségi tér lesz.

Az épület egyik termében a népi textíliákat és azok elkészítési módját mutatják be, míg a másikat a fafaragásnak és a székelykapu-készítés bemutatásának szentelik.

A településvezető megjegyezte: noha az eredeti elképzelésben nem szerepelt, az udvaron egy kovácsműhelyt is be fognak rendezni. Az említett mesterségek bemutatása azért lesz igazán élő, mert mesterembereket is bevonnak a projektbe, akik szemléltethetik a munkát.