A nemzeti ünnep mellett a Szent István templom tizenhárom évvel ezelőtti felszentelésre emlékeztek

• Fotó: Barabás Orsolya

Kevés olyan templom van, amelynek a név- és születésnapját is megünneplik. Ilyen a gyergyószentmiklósi Szent István templom, melynek búcsúját május 30-án tartják, de augusztus 20-án évről évre hálát adnak azért, hogy felépült. Pénteken délután szentmisével ünnepelték a Szent István templom felszentelésének tizenharmadik évfordulóját.

Az ünnepi szónok, főtisztelendő Dávid György – aki augusztus elsejétől a gyergyói egyházkerület főesperese, a Szent Miklós templom plébánosa – kiemelte: István király ünneplésekor nem csak a méltatása a cél, hanem, hogy magunkat is próbáljuk jobbá tenni, és erőt meríteni belőle a világban való küzdelmeinkben.

Szent István saját és a népe szívébe véste a hitet. Ez a hit erőt, lelkesedést, örömet, vigaszt, bátorságot ad

– emelte ki, hozzátéve, hogy Gyergyó népe mindig is büszke volt a hitére, erről pedig a 13 éve felszentelt templom is tanúskodik. Prédikációjában szólt arról is, hogy a kenyér az élet, a beteljesedés, a bizalom, az öröm és a hála jelképe is, és felelevenítette a három kenyértörténetet, ami megjelenik Jézus életében.