A magánórák mögött nem csak a közoktatás hiányosságai húzódnak

Minden diák más-más ütemben fejlődik, egy huszonöt-harmincas létszámú osztályban pedig van, aki lemarad, és valóban szüksége van magántanár segítségére a felzárkózáshoz. A magánórák mögötti motiváció azonban ennél jóval összetettebb: nyomás, trend, szülői kompenzálás is közrejátszik a közoktatáson kívüli órák népszerűségében. A magánórák díja pedig alkalmanként 50–100 lej között mozog, ami nem kis összeg a sikeres vizsgák érdekében.

A másik nyolcadikos diák édesanyja viszont beszámolt a magánórák mögött húzódó másik fontos motivációról is: a szülői pánikolás is sürgeti a magántanárok megfogadását.

Minden szülőtől azt hallottam már a tavaly nyáron, hogy elfogynak a magánórát vállaló pedagógusok, ha nem fogadunk idejében tanárt. A megnyugvás miatt is kellett a magántanár, de van egy nyomás a diákon is, a szülőn pedig még nagyobb

– meséli az édesanya, aki maga is a tanügyben dolgozik, de nem vizsgatárgyakat tanít. Hozzátette, jó döntés volt végül a magántanár, mert olyan apró „trükköket” tanul így a gyereke, amelyeket ő maga nem tudna átadni neki, csak azok a pedagógusok, akik ismerik a tananyagot és az elvárásokat. Azt viszont fontosnak tartja, hogy

a magántanár mellett is foglalkozzon a szülő rendszeresen a gyereke iskolai fejlődésével, ne csak néha pillantson rá az ellenőrző dolgozatok eredményeire.

„Két gyerekem van, a lányom kilencedikes, a fiam tizenkettedikes. Mindkét gyerek nyolcadikban járt román- illetve matekórára. Az utóbbi 50 lej volt, úgy, hogy a magántanárnő csak a gyerekkel foglalkozott az órán. Románból ismerős tartotta, így az elején virágot és a végén egy ajándékcsomagot állítottunk össze neki. Most a fiam a matekórán egyedül van, másfél óra 100 lej, románórára csoportosan járnak, egy óráért 40 lejt fizetünk” – osztotta meg velünk tapasztalatait a kétgyerekes édesanya. Véleménye szerint

Van olyan édesanya is, aki nem azért járatja gyerekét matematikatanárhoz magánúton, mert nem adják le jól a tananyagot az iskolában, hanem mert nincs mindenfajta feladattípusra idő a tanórákon. Mások pedig már hatodik osztálytól fizetik a matematika felzárkóztatást, mert a művészeti iskolába járó gyereknek sok a szakórája, ezért nincs elég ideje feladatokat gyakorolni. Román tantárgyból pedig az osztály fele jár magánórára, mert többször volt iskolai tanárváltás, és úgy érzik, szükség van a magántanításra. De

olyan édesanya is van, aki azért fizeti hatodik osztály óta a kislánya matematikaóráját, mert a gyermek nem értette, amit az iskolában tanultak, és már a szülők sem tudtak ebben segíteni neki,

Mint mondta, a matematikát hatodik osztály után kezdték el magántanárral, mert meghaladja a szülők tudását a tananyag. Nyolcadiktól pedig magyar órára is jár, amelynek célja leginkább a rendszerezés.

Azért tartja előnyösnek a magántanárt, mert egyénileg, differenciáltan lehetséges az odafigyelés, együttműködés. Hozzátette, nem a „top” középiskola a cél.

Beszélgettünk olyan édesanyával is, aki nem fogadott még magántanárt tizenkettedikes lánya mellé. A magabiztos diáklány pedig nem is szeretne ezután sem, úgy érzi, egyedül is fel tud készülni a vizsgákra. „Jövő héten lesz a próbaérettségi, és kilátásba helyeztem, hogy ha nem lesz jó a román jegye, keresünk valakit, bár fogalmam sincs, hogy ilyenkor még lehet-e találni valakit, aki vállal román magánórát” – tette hozzá aggódva az édesanya.

Trend és szülői hárítás

Albert-Buzási Margit marosvásárhelyi magyartanárt rengetegen keresik meg magánóra ügyében, de csak néhány ismerős gyerekét vállalja el. A pedagógus úgy véli, divat is magánórára járatni a gyereket, nem csak szükséglet.

„Sok esetben azért, mert más is jár, és félnek, nehogy emiatt hátrányuk legyen, esetleg félnek attól, hogy a saját gyerekük majd az ő nyakukba varrja a felelősséget.