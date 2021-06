A község, ahol az utcák 97 százalékán aszfalton lehet közlekedni

Összesen 4,7 millió lejt költhetett a községben lévő utcák leaszfaltozására a székelyderzsi önkormányzat a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) kiírására pályázva. A munkálatokkal párhuzamosan az árvízkárokat is rendbe hozatták. Csak néhány kisebb utcára nem került burkolat.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

A fém- és betonszerkezetű híd megépítésére 200 ezer lej kormánytámogatást kapott az önkormányzat, valamint további 50 ezer lejt utalt még Hargita Megye Tanácsa, így mostanra ennek kivitelezése is megvalósult.

István Adrián azt is elmondta, jelenleg a szakfelügyelők ellenőrzésére várnak, viszont a projekt részeként vállalt aszfaltozás befejeződött. A munka révén a községben lévő utcák 97 százalékára került burkolat. A még aszfaltozatlan 10–20 méteres hosszúságú, néhány háztartást érintő részekkel kapcsolatban azt ígérte a polgármester, hogy mindenképp karbantartják, hiszen fontos, hogy ott is lehessen közlekedni. Ha lesz rá lehetőség, akkor idővel azokban is leterítik a közlekedést könnyítő burkolatot – tette hozzá.