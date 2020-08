A közösségi összefogás eredménye: újjáépült, ami korábban a tűz martalékává vált

A közösségi összefogásnak eredménye. Újjáépített épületeiket mutatta meg nekünk a házaspár • Fotó: Beliczay László

A tűz következtében ugyanis istállók, illetve egy csűr égett le de a lángok két lakóházban is károkat okoztak . Persze még nagyobb baj is történhetett volna, ha nem érkezik időben a segítség. A házaspár információi szerint egyébként

Még most is erőteljesen él az oroszhegyi Benedek család emlékezetében az az áprilisi este, amikor a szomszédos istállóról átcsaptak a lángok épületeikre , hatalmas károkat okozva bennük.

Benedek Elek elmesélte lapunknak, hogy mindig is segítettek a helyiek, illetve a környékbeli lakók, ha valakit hasonló kár ért, de ha egy elpusztult állatról volt szó, akkor is összefogott a közösség. Noha ő maga is rendszerint segített másokon, nem vágyott soha ennek viszonzására.

kicserélte a nagy hőtől megrepedezett ablakokat a házán, a másik lakóháza tetőzetét is rendbe hozták, valamint a csűrje és a kerítése is újjá van építve.

A segítségnek nem is maradt el az eredménye, hiszen mindössze öt hónappal az eset után a házigazda már büszkén mutatta be, hogy

Végigsétáltunk a lovak, a juhok és a szarvasmarhák számára fenntartott istállóknál is, amelyekből csak néhány tégla maradt a tűz után, most már azonban újjá voltak építve. Benedek szerint nem csak nagyobbak, de talán szebbek, praktikusabbak is lettek, mint a korábbiak voltak. Arra is kitért, hogy még a mezőgazdasági munkájához nélkülözhetetlen, megrongálódott – de még menthető – munkagépei megjavítását is vállalta egy illető.