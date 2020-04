Félmillió lejes kár keletkezett az oroszhegyi tűzvészben

Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Összesítette szombat reggel a Hargita megyei tűzoltóság a tűzvész okozta károkat. Mint írják, a tűzoltókat 22 óra 32 perckor riasztották, az akkor kapott első információk szerint egy csűr és istálló gyulladt ki, de a lángok gyorsan átterjedtek további két közeli csűrre és három lakóházra. Székelyudvarhelyről három hivatásos egység sietett a helyi önkéntesek segítségére, majd a farkaslaki, máréfalvi és zetelaki önkéntes alakulatokat is riasztották – összesen több mint hatvan tűzoltó érkezett a helyszínre. A Székelyudvarhelyről is látható hatalmas lángok megfékezéséhez számos helyi lakos is csatlakozott, a vízutánpótlást kutakból, illetve víztartályokból biztosítva.