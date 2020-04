Gyűjtést szerveznek az oroszhegyi tűzvész károsultjainak

Benedek Elek, az egyik károsult elmondta, hogy nem csak gazdasági épületeibe, de az egyik lakóháza tetejébe is belekaptak a lángok, és isteni szerencsének, illetve a tűzoltók és a civilek hozzáállásának köszönhető, hogy nem terjedt át a tűz arra a házra, ahol mindennapjaikat élik.

Jelenleg önkéntes tűzoltók és civilek is dolgoznak az Oroszhegyhez tartozó Diafalván keletkezett tűz után hátramaradt romok eltakarításán. Még itt-ott füstölnek a leégett melléképületek, illetve a csűrökből kihordott széna.

Persze az ablakok ott is megrepedtek a nagy hőtől. Az állatait sikerült időben kimenekítenie az istállóból, egy részük jelenleg a szomszédainál van, a többi pedig a falu határában legel.

Odalett azonban számos munkagépe, takarmánya és gabonája is. A sokkos állapotban lévő tulajdonos úgy sejti, hogy

Bálint Elemér Imre polgármester rámutatott, a gyámügyi hivatal munkatársaival is egyeztetve mostanra sikerült szállást találjanak a négy otthon nélkül maradt gyerek, illetve szüleik számára. Mindemellett arra is kitért, hogy több mint hetven ember kereste fel eddig, akik segíteni szeretnének a károsultaknak. Egyebek mellett élelmiszerre, építőanyagra és ruhákra is szükség van.