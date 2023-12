A közös ünnepvárás összekovácsolja Csíkszereda lakóit

Nehéz évet zárunk – összegezte Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere az elmúlt időszakban történteket, amelyek felbolygatták a város nyugalmát. A város adventi koszorújánál tartott vasárnapi rendezvényen azt is kifejezte: azt kívánja, hogy az elcsendesedésben, Jézus Krisztust várva, a közösség meg tudjon gyógyulni.

Nehéz évet zárunk – összegezte Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere az elmúlt időszakban történteket, amelyek felbolygatták a város nyugalmát. A város adventi koszorújánál tartott vasárnapi rendezvényen azt is kifejezte: azt kívánja, hogy az elcsendesedésben, Jézus Krisztust várva, a közösség meg tudjon gyógyulni.

A városvezető ugyanakkor arról is beszélt, hogy milyen nehézségekkel néz szembe a csíkszeredai közösség.

„Kedves csíkszeredaiak, mondjuk ki őszintén, mindannyian nehéz évet zárunk. Sokunknak feszültségekkel teli, váratlan problémákat adó évet. Sokan vannak közöttünk, akik betegséggel küszködnek. Másokat egyre inkább aggaszt a világban felerősödő káosz, háborús hangulat, járványok, energiaválság, és még sorolhatnánk. Ezek mellett az elmúlt időszakban közösségként, lelkileg is egy igen megterhelő helyzettel kellett szembenéznünk, amelyek felbolygatták hétköznapjainkat, megingatták saját biztonságérzetünket, felfokozták érzelmeinket, és amelyekre mindannyian, így én is nagyon hamar szeretnék válaszokat, megoldást” – mondta (utalva a városban történt utcai támadásokra és az egyik középiskola tanárának botrányára – szerk. megj). Hozzátette, kívánja, hogy „a fellobbanó hit lángja töltse be lelkünket és higgyük el azt, hogy közösségként összefogva, megfontolva, építkezve meg tudjuk oldani azokat a helyzeteket, amelyek vagy váratlanul, vagy nem, de beárnyékolják életünket”. Befejezésül kiemelte, kívánja, hogy az elcsendesedésben, Jézus Krisztust várva tudjon a közösség gyógyulni.

A polgármester felszólalását követően Sebestyén Ottó, Csíkzsögöd plébánosa osztotta meg adventi gondolatait, aki arról beszélt, hogy a jó cselekedeteknek nagyon sok haszna van az emberi lélekre nézve.