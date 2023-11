A rendőrség vizsgálja a zaklatással vádolt tanár esetét

Az állításokra, vádakra az iskola is reagált , a tanintézetben is elkezdték kivizsgálni az ügyet.

Mi is arra jutottunk, hogy hivatalos kivizsgálást kérünk, én ezt tegnap (hétfőn, szerk.megj.) meg is szövegeztem. Szeretnénk, ha erről a főállású tanárokat tömörítő úgynevezett tanári tanács döntene, amelynek kedden délután lesz gyűlése. Persze mindezt az iskola vezetőtanácsa is eldöntheti, de mi szerettük volna ebben az esetben a többi kolléga véleményét is kikérni