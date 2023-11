Csíkszeredai támadások: feltehetően egy harmadik áldozat is van

A bizonyítékok összegyűjtésén dolgozik jelenleg a rendőrség az ügyészség vezetésével a múlt héten Csíkszeredában történt utcai támadások ügyében. A két nő mellett, akik feljelentést tettek, egy harmadik áldozatról is hírt kaptunk, aki egyelőre még nem tett panaszt a rendőrségen, de ezt három hónapon belül bármikor megteheti.

Információink szerint egy harmadik áldozata is lehetett a Csíkszeredában múlt csütörtökön agressziót elkövető kiskorú lányoknak. A két áldozat, egy 27 éves és egy 22 éves nő feljelentést tettek a rendőrségen, a rendőrség pedig rövidesen azonosította is a feltételezett elkövetőket. Mint korábban írtuk,

A szóvivő hozzátette, hogy a rendőrség hivatalból ugyan elindította ebben az ügyben is a nyomozást, de hiányzik a vizsgálathoz a sértett nyilatkozata a történtekről.

Például valamilyen erőszak bűntettének esetében hiába erősíti meg egy tanú is a panaszos elmondását, ha az orvosi vizsgálatok ezt a tényt nem támasztják alá. Meg kell vizsgálni a körülményeket, az összefüggéseket – tette hozzá. A büntetőeljárási törvénykönyv szerint

a leggyakoribb bizonyítéknak számítanak többek között a tanúvallomások és a videó-és hangfelvételek, ezek lehetnek a legrelevánsabbak, de ezeken kívül még számos más bizonyítékot figyelembe vehetnek, beleértve az elkövető beismerő vallomását is

– magyarázta. A kiskorúak esetében többnyire megelőző intézkedéseket hozhatnak, de ez is a tett súlyosságától függ, például gyilkosság esetében akár letöltendő börtönbüntetést is kiszabhatnak. Figyelembe veszik azt is, hogy az illető kiskorú visszaeső, vagy első alkalommal követ el bűncselekményt.

Például ha egy 17 éves fiatal, ha elkapják, jogosítvány nélküli vezetésért más büntetést kap, mint az, akit már többször is elfogtak ugyanezért a tettért. Minden eset más és más, külön bírálják el –ismételte meg az ügyész.