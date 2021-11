A járványhelyzet, az energiaár-növekedés és az infláció miatt visszafogottan terveznek a cégek

Leginkább a mikrovállalkozások működtetői látják bizonytalannak a gazdasági jövőképet • Fotó: Gábos Albin

A szeptemberi 3,43 százalékos értékről október végére 3,34 százalékosra csökkent a munkanélküliség Hargita megyében. A munkanélküliségi ráta több hónapja csökken, októberben 340 alkalmazás történt a megyében, és amint azt Jánó Edit, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség osztályvezetője lapunknak elmondta, ez a szám más évekhez képest is egy jó átlag.

Az intézmény 4545 munkanélkülit tart számon, közülük 1100-an kapnak munkanélküli segélyt, 3445 állástalan esetében már lejárt a segélyezési időszak. Utóbbiaknak a nagy része iskolázatlan vagy legfeljebb négy osztályos végzettséggel rendelkezik, őket a legnehezebb elhelyezni a munkaerőpiacon.

Az alkalmazások száma az utóbbi időben folyamatosan nagyobb volt, mint az elmúlt években, ez részben azzal magyarázható, hogy a tavalyi leépítések után kezd magához térni a munkaerőpiac érintett része, másrészt azzal, hogy több ágazatban továbbra is munkaerőhiány van. Folyamatosan 450–500 betöltetlen munkahely van meghirdetve az ügynökségnél. A legtöbb álláskeresőt a kereskedelemben várják, második helyen a könnyűipar áll. Ebben az ágazatban textilipari cégek is keresnek munkaerőt, voltak alkalmazások olyan székelyudvarhelyi készruhaipari vállalkozásnál is, ahol tavaly tömeges leépítésekre kényszerültek a járványhelyzet következményei miatt.

Állandó munkaerőhiánnyal küszködik ugyanakkor az építőipar is

– tájékoztatott Jánó Edit.

A bizonytalanság hatásai

A helyzet azonban mégsem nevezhető rózsásnak, és ez az ügynökség által a munkáltatók körében végzett kérdőíves felmérés eredményéből derül ki. Azt vizsgálták, hogy a vállalkozói szektornak, illetve kisebb számban az állami vállalatoknak, közintézményeknek milyen tervei vannak a foglalkoztatottság növelésére, személyzetbővítésekre vonatkozóan. Kiderült,

a válaszadóknak kevesebb, mint a harmada bővítené személyzetét az elkövetkező 6–12 hónapban, a tervezett alkalmazásoknak a száma pedig 60 százalékkal kisebb, mint amennyit egy hasonló felméréssel a járvány előtti évben, azaz 2019-ben mértek.

Az ügynökség 1327 munkaadó válaszát dolgozta fel október végéig (2019-ben 1385 volt a válaszadók száma), ezeknek a döntő többsége magánvállalkozás, de 62 állami vállalat, illetve közintézmény is volt a válaszadók közt.

A megkérdezetteknek a 29,92 százaléka tervez személyzetbővítést egy éven belül – 2019-ben ez az arány majdnem kétszer nagyobb, 55,88 százalékos volt –, és ezek a cégek összesen 1487 személyt alkalmaznának 2022-ben, ami jóval kevesebb mint a fele a 2019-es felmérés eredményének, akkor ugyanis közel 3700 alkalmazást terveztek a válaszadók.

A csökkenés okaként három jelentős tényezőt nevez meg az ügynökség:

a járványhelyzet miatt nincsenek rövid- és középtávú személyzetbővítési tervei a vállalkozásoknak;

az energiaárak emelkedése fokozta a jövővel kapcsolatos bizonytalanságokat a gazdaságban;

illetve nőtt az infláció és a hitelköltségek.

Megjegyzik ugyanakkor a jelentésben, hogy sok vállalkozás, főként mikrovállalkozások egyik napról a másikra élnek, nincsenek stratégiai terveik a tevékenységükre vonatkozóan, e tekintetben nem proaktívak, hanem inkább passzívak. A válaszadók körében 68 százalékos a mikrovállalkozások aránya, és ezeknek a 77,62 százaléka nem tervez alkalmazásokat az elkövetkező egy évben. A közepes és nagyvállalatok körében valószínűleg a piaci bizonytalanságok – egyes európai piacok zsugorodása, riasztó hírek a világgazdaságból, az új megrendelések csökkenése – generáltak viszonylag nagy arányú (38%) negatív választ a személyzetbővítésre vonatkozó kérdésre.