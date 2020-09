A fővezeték nyomáspróbája következik

Gyergyószentmiklós számos pontján dolgoznak a munkagépek, egyszerre két közműberuházás zajlik, emiatt sok a meghibásodás is a vízhálózaton. Most egy fővezeték nyomáspróbája következik, ettől a helyzet javulását várják.

Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Alig van olyan gyergyószentmiklósi utca, ahol ne lenne átvágva, felásva az úttest. A város egyik részén az Országos Beruházási Ügynökség (CNI) által megbízott cég dolgozik azon, hogy a 13 éve elkezdett és 3 éve az akkori kivitelező csődje miatt abbamaradt víz- és csatornahálózat-építést befejezze, máshol pedig az önkormányzat által 2017-ben elnyert pályázat révén épül a víz- és csatornarendszer másik része.

A CNI-projekt néven emlegetett beruházás új kivitelezője jelezte, hogy csütörtökön nyomás alá helyezi az egyik fővezeték első szakaszát. Ez a Gyilkostó sugárút mentén, a Vár utcától a Kárpátok utca között élőket érinti közvetlenül. A városháza közleményben kéri az érintett lakókat, hogy a reggel 7-kor kezdődő nyomáspróba miatt ellenőrizzék a háztartásukhoz tartozó vízaknában a csapokat, és bizonyosodjanak meg arról, hogy azok zárva vannak. Figyeljék ugyanakkor a háztartásukhoz tartozó vízaknákat, pincéket, és ha vízszivárgást észlelnek, jelezzék, hogy időben orvosolni lehessen a problémát. A bejelentéseket a 0740-570195-es vagy a 0266-364494-es telefonszámon lehet megtenni, illetve a kozszolgaltatas@gyergyoszentmiklos.ro e-mail-címen.

A CNI-s beruházás a múlt héten indult újra. Az eddig lefektetett víz- és csatornahálózaton beépítik a még hiányzó szerkezeti elemeket, speciális robotkamerával ellenőrzik a csövek, az illesztések és az aknák minőségét, és ahol hibákat észlelnek, kijavítják azokat, majd szakaszosan helyezik nyomás alá a rendszert. Befejeződnek a vízháznál és a szennyvíztisztítónál is a még hátralévő szerelési munkálatok. Minderre négy hónapja van a kivitelezőnek.

Meghibásodások voltak és lesznek



Időközben rengeteg a meghibásodás, naponta maradnak víz nélkül egyes utcák. Mint megtudtuk, a régi, 40–50 éves vezetékekről nincs megbízható tervrajza (térképe) sem a városnak, sem a szolgáltatásokat működtető GO Rt.-nek, így a munkagépek gyakran kárt okoznak a vezetékekben. A régi csövek olyan rossz állapotban vannak, hogy a legkisebb érintésre is repednek, törnek. Érdeklődésünkre Nagy Zoltán polgármester leszögezte, erre számítani lehetett. „Ekkora volumenű munkálat során az 50 kilométernél is hosszabb hálózaton felmerülnek a problémák. Éppen azért kell vállalnunk a kellemetlenségekkel együtt ezt a projektet, hogy ezek a problémák a következő 30–40 évre megoldódjanak, ne legyenek csőtörések, de legyen rendes víznyomás és tiszta víz a város minden háztartásában.”