A férfi-nő szövetség megerősítésének szükségességére hívják fel a figyelmet

• Fotó: Gecse Noémi

Helyi férfiak segítségével elültette szerda reggel Csíkszeredában is a Férfi felelősség fáját a magyarországi Férfiak Klubja szervezet alapítója, a nagy sikerű Férfienergia című könyv szerzője, Bedő Imre. A facsemete előtt táblát is elhelyeztek, amelyen megfogalmazták üzenetüket.

Ma már ugyan csak „maradék” feladatok vannak otthon, mert van már például mosógép és termosztát, tehát nem kell fát vágni és a patakban kitisztálni a ruhát, de az otthoni idő is csak maradék, hisz a nő és a férfi is dolgozik, és este, a megmaradt időben zajlik a családi élet. De most is ugyanúgy van egy feladathalmaz, mint régen, amikor a nő és a férfi is a gazdaságban dogozott, a férfi végezte a nehezebb fizikai munkát és a nő a könnyebbet.

„Amikor látom a feladathalmazt, akkor egyértelmű, hogy a nehezét vállalom én, és marad a nőnek elég. Ebben nincs semmi új, csak alkalmazni kell a mostani, város léthez, ugyanúgy írtjuk a feladatokat együtt. S ha ezt csináljuk otthon, akkor nemcsak önbecsülést szerzünk, hogy ezt én adtam a családomnak, hanem megszerezzük az asszony megbecsülését is, hogy lám ez ez ember magától levitte a szemetet. Ilyen apróságokon múlik ma a családi béke, hogy ki viszi le a szemetet. Régebb a férfi minden egyes nap kiment és mondjuk két tehén, két ló és hat disznó alól kidobta a trágyát, ehelyett most egy zacskót kellene kivinni és sokszor ez is óriási probléma, mert túl tudományoskodjuk a dolgot. Fogjuk meg és csináljuk és kész. Ezzel férfi-nő együttműködést hozunk létre, férfi példát mutatunk” – összegezte.

A férfi otthoni jelenléte értelmet ad a férfi életének, és aki jelenlétének értelme van, az már elkezd bizalmat sugározni

– mondja Bedő Imre. Kifejtette, ha a férfi folyton a munkahelyén van, majd utána marcangolja az önvád, mert sosincs otthon, és a felesége is azt mondja neki, ne szóljon bele az otthoni dolgokba, mert úgysincs ott, akkor a peremre sodródik, ott már nem tudja azt az értékrendet képviselni, ami biztonságot sugallna mindenkinek.

„Ahhoz otthon kell lenni, időt kell otthon tölteni és cselekedni kell otthon. A cselekvő otthoni jelenlét nagyon fontos. Ez már önmagában biztonságot nyújt a családnak. Az anyagi boldogulás egy alap, ezen felül érzelmi biztonságot kell nyújtani, azzal, hogy mindig ott vagyok, mindig legjobb tudásom szerint rendelkezésre állok, a prioritásaim egyértelműek és mindenki tudja rólam, anélkül, hogy kérdeznék, hogy nekem a családom a legfontosabb” – fejtette ki.

Sok családban vita tárgya, hogy amikor munka után végre otthon vannak, akkor a családtagok pihenni szeretnének, nem házimunkát végezni. Bedő Imre erre azt válaszolta,

manapság nincs pihenőidő, hisz kétkeresős kényszer van, a férfi és a nő is dolgozik, és a két bér is rendszerint elfogy hó vége előtt.

„Tehát mindkettőnek dolgozni kell, innentől kezdve mindkettőnek maradék ideje van. Otthon pedig maradék munkák vannak, ezért nem kellene osztozkodni azon, hogy otthon ki mit csináljon, hanem azt a feladathalmazt ugyanúgy együtt kellene elvégezni, ahogy régebb együtt végezték egész nap a munkát a gazdaságban a férfi és a nő. Ugyanez a modell kellene működjön most is. Az otthoni pihenéses osztozkodás, hogy ki pihen többet, ki mosogat el és ki nem, csak feszültséghez vezet, ha ellenben otthon együtt feladatokat vállalnak, az összetartja a párost” – mutatott rá.