A Drakula-mítoszra épülő látványosságok fesztiválja Segesváron

Tömeg lepte el a segesvári vár utcáit • Fotó: Gálna Zoltán

25 éve minden alkalommal megtelik a város a hazai és a külföldi turistákkal, a szállodák, panziók és magánszállások mind betelnek, ahogy a város összes vendéglője, kerthelyisége, sörözője és kávézója is úgyszintén.

A lépcsőkön felkaptatva a falak közé fagyit, kürtőskalácsot, mézeskalácsot, pogácsát, kézműves csokoládét kínálnak. Hagyományos népi termékek, gyapjúból készült ruhanemű, övek, kalapok, sapkák, bocskorok, takarók, fából faragott díszek és használati eszközök, bronz- és ónedények, porcelán, papír, kerámia, szőttesek, hímzett textíliák sorakoznak az asztalokon a sátrak alatt. Közben korabeli viseletbe öltözött muzsikusok zenélnek, mutatványosok produkálják magukat. Dobos és kikiáltó vonul végig az utcákon, mögöttük kisebb menettel, hirdetik, hogy mi történik most éppen Segesváron, milyen attrakciók várják az érdeklődőket. Mondandójuk végeztével felszólítják az összesereglett nézőket, hogy tapsoljanak, majd továbbmenetelnek.

Parkolási lehetőség szinte nincs is a szombat délelőtti órákban, személygépkocsik, kisbuszok, motorbiciklik lepik el az összes lehetséges, állomásozásra alkalmas helyet, a rendőrök mellett külön parkolóőrök irányítják, segítik a városközpontba érkezőket. Aminek az az egyik előnye, hogy ismervén a várost, ők tudják legjobban, ha egy-egy kapubejáratot használnak, vagy sem, így azok előtt is meg lehet állni.

Segesvár és látnivalói csak román, esetleg német, vagy angol nyelven vannak feltüntetve, hiába keres a magyar látogató magyar nyelvű feliratot, mert azt nem talál, holott szép számban járnak magyarok is a rendezvényre. Az óratorony bejáratánál hatalmas sor kanyarog, a múzeum látványosságaira kíváncsi, vagy inkább a magasból csodálná a látványt. A közelben portrét és karikatúrát készít egy rajzoló, fekete-fehérben, vagy színesben, 40, illetve 60 lejért. 10-15 perc alatt készül el az alkotás, a „művész” hálásan teszi a zsebébe az azért járó díjat. A kapubejárat hűvösében rézműves telepszik egy küszöbre, kannát, ibriket kínál. Valamivel tovább korabeli fegyvereket állítanak ki, de kalodát is lehet látni, esetleg kipróbálni, ahogy egykor a vétkesek kezét-lábát bezárták. A vár központi terén felállított nagyszínpadon hangolnak a zenészek, a késődélutáni, esti fellépésekre készülnek. A felcsendülő néhány ritmus alapján ígéretes koncert készülődik, az árnyékban található kevés padot már elfoglalták a zenerajongók.

Itt is áll egy, szájából vér csepegő viaszbábú, amely a rémségek házát hirdeti, sokan lefotózzák, melléje állva szelfiznek, de nem mindenkit vonzanak a szörnyűségek annyira, hogy be is lépjen a kiállításra.

A középkori fesztivál messzire elviszi Segesvár hírét, amely évek óta számos rendezvénynek a színhelye, míg tavasszal a komolyzene rajongóit várták, augusztusban a Proetnica Fesztivál nyitja meg kapuit a néptánc és népzene kedvelői előtt.