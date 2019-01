A cukor, amit helyette fogyasztunk, és amit valójában ennünk kellene

A szacharin (románul zaharină) az egyik legelterjedtebb mesterségesen előállított édesítőszer • Fotó: Gábos Albin

Az úgynevezett „light”-os vagy könnyű italoknak is ez az egyik alapanyaguk, amelyeket főként cukormentességükért reklámoznak – folytatta. Ezek az italok üres kalóriákat tartalmaznak, nincsenek pozitív hatással a szervezetünkre, egyszerűen nem táplálják azt, valamint az édesítőszereken kívül egyéb vegyszerek is vannak bennük, amelyek elsősorban a vesére és az idegrendszerre károsak – tudtuk meg.

Természetesen egészséges édesítőszereket is fogyaszthatunk cukor helyett – egészítette ki. Ide tartozik a szőlőcukor, nyírfacukor, tejcukor, méz, stevia, eritrit. „Ezek közül a nyírfacukor és a méz bír a legnagyobb pozitív hatással. A méz nemcsak ásványi anyagokban gazdag, hanem baktériumellenes anyagokban is. Megfázás esetén kiváló fegyver, bizonyos esetekben hatásosabb az antibiotikumoknál. Viszont vigyázni kell az alkalmazott hőfokban, forró folyadékba való feloldás esetén elveszíti jó tulajdonságait,

„Bármennyire is ragaszkodunk ezekhez az italokhoz, jobb lenne felcserélni az otthon kiszorított gyümölcslevekre, a diétás italok esetében pedig arra kell törekedni, hogy minél kevésbé legyenek belefoglalva a napi fogyasztási listánkba” – hangsúlyozta a dietetikus. A száz százalékos gyümölcslevek kapcsán azt is kiemelte, hogy ezek ízesítve vannak cukorral vagy édesítőszerekkel, ezek adják az illető márka sajátos ízét, nem a benne lévő gyümölcsőrlemény. Ugyanakkor ide lehet sorolni a gabonapelyheket vagy a joghurtokat is.

További lehetőségek

„A juharszirup egy másik értékes és természetes édesítőszer. Kanada a legnagyobb fogyasztója, ugyanis onnan ered, ezt az indiánok fedezték fel. Egy 2010-es kutatás alapján, melyet a Rhode Island Egyetem keretén belül végeztek, megállapították, hogy több mint húsz olyan elemet tartalmaz, ami az emberi egészségre pozitívan hat. Ezt az édesítőt a juharfa nedvéből csapolják, 40 liter nedvből 1 liter szirup lesz, minél sötétebb a folyadék, annál gazdagabb tartalmú a hasznos anyagokban. Ugyanúgy használhatjuk, mint a mézet. Tartalmaz vitaminokat és ásványi anyagokat” – magyarázta.

A dietetikus szerint a stevia (egy dél-amerikai gyógynövény) lehet a cukorbetegségben szenvedőknek a válasz, hiszen a glikémiás indexe nulla. Ez egy számérték, amely arra utal, hogy milyen gyorsan szívódik fel az adott élelmiszerben lévő szénhidrát a szervezetben. A stevia természetes édesítő és vérnyomáscsökkentő hatással is bír, ásványi anyagokat tartalmaz, antibakteriális hatása is van, mindemellett pedig emésztőrendszer-barát, gombaölő, ízhatása pedig 300-szorosa a cukornak, és még fogyókúra esetén is alkalmas.

„Jóból” sosem elég

Azt is megtudtuk, mesterségesen előállított édesítőszereket és cukrot szinte minden élelmiszer tartalmaz – még a felvágottak is –, amelyeket a boltok polcain megtalálhatunk. „Jelenleg a cukor az egyik legjelentősebb, egészségünket befolyásoló anyag, ugyanis nemcsak függőséget okoz, hanem hízást idéz elő. Belső szerveink állapotát is veszélybe sodorja, nem utolsó sorban a rákos sejtek egyik tápláléka. A mindennapi kristálycukorból elfogyasztott mennyiség az évek során növekedett, ugyanakkor az egészségre gyakorolt hatása az évek során nem csökkent, emiatt a túlsúly és ezzel járó betegségek okozójaként is tekinthetjük” – húzta alá. Egy 2016-ban készült statisztika szerint

egy romániai lakos évente 33 kg cukrot fogyaszt,

míg a 60-as években 1,5 kg volt az egy főre eső átlag cukorfogyasztás. „Szervezetünk megkapná a neki szükséges napi cukormennyiséget az elfogyasztott zöldségekből és gyümölcsökből, de az emberiség, mint azt láthatjuk, mindenből többet és többet szeretne” – zárta a szakember.