A család, amely a természet lágy ölébe „menekült” a járvány elől

Elsőként a felesége vetette fel a várostól való eltávolodás ötletét, amely a bezártság negyedik hetén szárba is szökkent. „Egy helyi cég, az Eco Tiny House alapjában véve lakókocsi típusú házakat kínál eladásra, azokat is leginkább külföldön értékesítik. Mi meguntuk már a tömbház körüli sétákat, és fordítottunk egyet az elképzelésen: mi lenne, ha bérbe vennénk egy ilyen házat?” – mesélte Kinga.

– magyarázta. A kiköltözés sokat javított a kettejük kapcsolatán, jobban odafigyelnek egymásra, és a gyereknevelésből is mindketten ki tudják venni a részüket. Tamásban a költözés a „vissza a természetbe” életérzést hozta fel. „Minden ismerősünk és barátunk ámul és gratulál, amikor meglátják az itt készült fotókat. Bevallom, sokan szeretnének cserélni most velünk” – méltatta döntésüket a családapa.

Minőségi lakhatás

A pihenésükre is jó hatással van a csendes környezet. Velük egyetemben a tíz hónapos kislány is sokkal többet tud itt aludni. „Általában este 8–9 körül takarodó van, reggel 6-kor pedig kelünk Sarolt jóvoltából. Tíz óra alvást korábban el sem tudtam képzelni ezzel az életvitellel” – jegyezte meg viccesen Tamás, hozzátéve, hogy nem nomád életstílusra szerettek volna váltani. A mindennapi kondíciókat mindenképp fenn szerették volna tartani, ami ebben a házban ötvöződik is. A villanyáramot áramfejlesztővel állítják elő, a területhez tartozó forrásvizet is sikerült rákapcsolniuk a lakóház vízrendszerére,

a tizenöt négyzetméteres házikó pedig mindennel felszerelt: fürdőszoba, zuhanyzókabin, elektromos főzőlap és vízmelegítő, hűtőszekrény, fekvőhelyek és szekrények.

Mint megjegyezték, a ruhákon és a konyhai eszközökön kívül semmit nem kellett hozzanak magukkal. A házikóban padlófűtés van, így a kis felület hamar kimelegszik, de ez a megoldás a kislány szempontjából is nagyon előnyös.