Megnyerte a kormány a pert a Verespatak-ügyben, nem kell kártérítést fizetniük

Romániának adott igazat a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjának (ICSID) nemzetközi választottbírósága a verespataki bányaprojekt meghiúsulása miatt a Gabriel Resources által indított kártérítési perben – jelentették be pénteken késő este a kormány képviselői.

A washigtoni székhelyű választottbíróság döntése értelmében Romániának nem kell kártérítést fizetnie a pert kezdeményező Gabriel Resources Ltd. és Gabriel Resources (Jersey) vállalatnak, sőt utóbbiak kötelesek megtéríteni a perköltségeket az államnak – derül ki a kormány közleményéből, amelyet az Agerpres szemlézett.

A döntés kapcsán Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere is örömét fejezte ki Facebook-oldalán, ugyanis az ő környezetvédelmi minisztersége alatt indult a per.

összesen 6,7 milliárd dollár kártérítést kér a Gabriel Resources Ltd. és a Gabriel Resources (Jersey).

a ciántechnológiás kitermelést szabályozó romániai és európai uniós törvények is rendkívül összetettek és nehezen betarthatók, ezért szerinte lezártnak kell tekinteni a romániai ciános aranykitermelés kérdését.

Tánczos gratulált a környezetvédelmi minisztériumnál dolgozó volt kollégáinak „a professzionális és komoly munkájukért”. Azt mondta, nekik is köszönhető, hogy Románia számára kedvező ítélet született a Verespatak-perben,

A volt tárcavezető szerint ugyanakkor érthetetlen, hogy Marcel Boloş pénzügyminiszter miért bocsátkozott feltételezésekbe az elmúlt hetekben a per kimenetelét illetően, miközben az évek során a kormány és az illetékes minisztériumok képviselői is tartózkodtak a nyilatkozatoktól. Tánczos úgy véli, Boloş kijelentései miatt most meglepőnek számít a Románia számára kedvező döntés.