Iohannis is jóváhagyta: indulhat az Anghel Saligny-program

Hirdetés

– ismerteti az Agerpres.

Mint arról többször is cikkeztünk, székelyföldi települések is várják a programot, és számos pályázatot nyújtanak be újabb infrastrukturális beruházások elkezdésére vagy korábbiak bővítésére.

korábban írtuk Főként útfelújításra pályáznak az Anghel Saligny-programban az udvarhelyszéki önkormányzatok Utcák és utak felújítására pályáznak elsősorban az udvarhelyszéki önkormányzatok az Anghel Saligny-programban, de olyan község is akad az általunk megkérdezettek között, amely szennyvízhálózatot építene.

korábban írtuk Több mint százmillió lejt igényel beruházásokra Csíkszereda az Anghel Saligny programban Számos beruházás finanszírozására pályázik Csíkszereda az Anghel Saligny program biztosította alapokból, az ehhez szükséges határozatokat pénteki rendes ülésén fogadta el az önkormányzati képviselő-testület. A kért összeg meghaladja a 100 millió lejt.

korábban írtuk Márciustól lehet pályázni gázhálózatok kiépítésére az Anghel Saligny programban Március első felétől pályázhatnak az Anghel Saligny program keretében az önkormányzatok a fejlesztési minisztérium által meghirdetett gázhálózati beruházásokra – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Cseke Attila.

korábban írtuk Több mint 15 milliárd lejjel bővítik az Anghel Saligny-program keretét 15,5 milliárd lejjel bővül a fejlesztési minisztérium Anghel Saligny közművesítési programjának 50 milliárd lejes keretösszege – közölte szerdán Cseke Attila fejlesztési miniszter.