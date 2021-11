Főként útfelújításra pályáznak az Anghel Saligny programban az udvarhelyszéki önkormányzatok

Több utca felújítását is tervezik Szentegyházán az Anghel Saligny program révén • Fotó: Pinti Attila

A községeknek legkevesebb négymillió lej, a kisvárosoknak pedig minimum hétmillió lej értékben hagy jóvá biztos támogatást infrastrukturális korszerűsítésekre a fejlesztési minisztérium, amennyiben azok megfelelő dokumentációval pályáznak az Anghel Saligny-programban; ugyanakkor négy- illetve hétmillió lejnél többre is pályázhatnak, a siker azonban már nem garantált – számoltunk be több alkalommal is. Ezt Udvarhelyszéken ki is használják:

az általunk megkérdezett önkormányzatok egyike sem a minimális támogatást kéri.

Utcák, bicikliút

Közel 50 millió lej értékben adott le három pályázatot az említett programban a szentegyházi önkormányzat – fejtette ki lapunknak Lőrincz Csaba helyi polgármester. Mint mondta,

szeretnének modernizálni több utcát a szentegyházasfalvi római katolikus templom (Szent András Plébániatemplom) és a település Madarasi Hargita felőli kijárata között – már el is készült a kivitelezési terv –, amihez 17 millió lejes támogatásra van szükség.

Ezenkívül tizenhárom utcát aszfaltoznának le a kisvárosban, ahol korábban ez még nem történt meg. Ezek között vannak olyanok, amelyekben nincs vagy csak részlegesen van kiépítve az ivó- és a szennyvízhálózat. Utóbbi megvalósítása ugyan előfeltétele a sikeres pályázatnak, de ezt pótolnák időközben, a szolgáltatóval közösen szerezve támogatást. Ha mégsem járnak sikerrel, akkor bizonyos részeken saját forrásaikat felhasználva is elvégeznék a beruházást annak érdekében, hogy megkapják az aszfaltozáshoz szükséges 20 millió lejes támogatást.

A harmadik nagy projektjük a járda- és bicikliút-építés a szelterszi eltérő, illetve Szentegyháza és Kápolnásfalu adminisztratív határa között a 13A-as országút mentén.

A székelykeresztúri önkormányzat is utak modernizálására érdekében adott le pályázatokat, összesen 26 millió lej értékben – tudtuk meg Koncz Hunor János polgármestertől. Rámutatott:

ezek közül az egyik legfontosabb a Kossuth Lajos lakótelepen lévő, eddig elhanyagolt parkolók, járdák és utak rendbetétele, de egyebek mellett Betfalván is jelentős utca-korszerűsítéseket végeznének azokon a helyszíneken, ahol korábban még nem aszfaltoztak.

Van, mire költeni a falvakban

Gyerkó Levente, Nagygalambfalva község polgármestere közölte, ők mintegy 12 millió lejt igényeltek a program részeként, hiszen

le szeretnének aszfaltozni több újonnan alakuló utcát a hozzájuk tartozó településeken, ugyanakkor hasonló munkálatokat végeznének a Nagygalambfalva és Székelydobó közötti részen lévő községi úton.

Felsőboldogfalva községben öt pályázatot adtak le, összesen 18,5 millió lej értékben – magyarázta Zsombori Levente polgármester.

Igényeltek támogatást a Farcádot, Hodgyát, Bikafalvát, Ócfalvát és Felsőboldogfalvát érintő szennyvízhálózat, valamint az árvátfalvi ivóvízhálózat kiépítésére, ugyanakkor a Telekfalva és Sándortelke közötti út felújítására is.

Terveik között szerepel még a Székelyudvarhely és Gyepes közötti út hozzájuk tartozó szakaszának modernizálása és a Sükőben lévő főút rendbetétele.