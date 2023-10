Iohannis Budapesten: Románia nyitott a magyar beruházások támogatására az ország egész területén

Románia nyitott a magyar beruházások támogatására az ország egész területén, a román vállalatokat pedig arra ösztönzik, hogy továbbra is fektessenek be Magyarországon – nyilatkozta Klaus Iohannis szerdán Budapesten, ahol Novák Katalinnal, Magyarország elnökével találkozott. Az ukrajnai és az izraeli háborús helyzet, valamint Románia schengeni térséghez való csatlakozásának kérdése is szerepelt a Sándor-palotában tartott találkozón.