Házi feladat, órai tevékenység, gyors feladatok megoldása – több módja is van a jegyadásnak

„Az évnyitó gyűlésen már elhangzott, hogy lehetséges a diákok tudásának felmérése online formában is” – kezdte Anita, aki angol nyelvet tanít 1–5. osztályokban. Az első hetek online óráinak tapasztalata ráébresztette, hogy külön kell választania az alsóbb osztályokat a nagyobbaktól.

A harmadik osztályig szükséges a szülők segítsége. Ki szoktam adni feladatokat, a megoldott feladatlapot pedig fotóként töltik fel a weboldalra

– mesélte. Mivel angol nyelvből több online felület is létezik, ahol úgynevezett élő feladatlapot is el tud készíteni, bevallása szerint kissé könnyebb dolga van más tanárokhoz képest. „Inkább interaktív besorolásúakat választok. Így az elhangzottakra – például öt zöld ceruza – csak rá kell kattintson a diák. A feladatlap végén pedig emailcím segítségével automatikusan elküldi nekem a rendszer a válaszokat. Ezeket tudom pontozni, így alakulnak ki a jegyek” – avatott be a részletekbe. Az online tanórán is hasonlóan kérdezi őket vagy épp feladatokat ad ki, amelyet a következő óráig vissza kell küldeniük.

Mint mondta, a tanfelügyelőségtől kaptak is segítséget különféle segédeszközök formájában a világhálón, amelyeket lehetőség szerint fel lehet használni az online oktatásban. „Irányvonalat mutattak, de nem korlátozták le, hogy csak ezzel a programmal és ezen a platformon mérheted fel a tudásszintet. Ellenben az elvárás-rendszer nem változott: ahol heti két tanóra van, ott legalább három jegy szükséges a félévi lezáráshoz” – tudatta.

Az oktatási intézmények év eleji bezárásával már némiképp elkezdődött az online feladatok, tesztek összeállítása és utólagos kiértékelése. Lalău Renáta is ezt részesítette előnyben, mint ahogy többek között most is ezt a felmérési formát választja. „Adok még leckéhez kapcsolódó házi feladatokat. Ezt órán közösen ellenőrizzük, ahol mindenkit felszólítok, így az órai tevékenységet is figyelembe tudom venni. Esetleg kiadok egy feladatot, amit öt perc alatt meg kell oldani, így helyben is lehet jegyet adni a diáknak” – sorolta az általános iskolában tanító Renáta. A román nyelv és irodalom szakos tanárnő elismerte,

írásbeli feladatnál nem lehet követni, hogy azt egyedül csinálták-e meg mindenféle segítség nélkül, de már az is nagy szó, hogy többsége komolyan veszi és megoldja azokat.

„Nyolcvan százalékban visszakapom a házi feladatokat. Nagyjából ezzel az aránnyal dolgozunk az órán is, a többiek sajnos eszköz hiányában nem tudnak részt venni a tanórán sem” – mondta. Ő a kisebb feladatokra „kicsi jegyeket” vagy plusz pontokat, a komplikáltabbakra naplóba írandó jegyeket ad. Úgy látja, a diák feleltetése jelen körülmények között szinte lehetetlen.

Hiába van bekapcsolva a kamerája a diáknak, lehet, hogy egy másik ablakban meg van nyitva az összes felelet, ő pedig csak felolvassa. Nem tud reális képet nyújtani a tudásáról, tudtommal kevés kolléga használja a felmérésnek ezt a formáját

– világított rá. Renáta is kiemelte, a tanfelügyelőség és a minisztérium honlapjára is folyamatosan töltik fel az újabb és változatosabb oktatási módszereket és értékelési útmutatókat. „Ezek általában ajánlások és bevált módszerek, tehát nincsenek magukra hagyva a tanárok” – húzta alá. Abban mindkét pedagógus egyetértett, hogy bár több felmérési módozatnak is lehetőséget teremt az online oktatás, igazából egyik sem helyettesíti a fizikai, iskolában történő jegyadási rendszert.