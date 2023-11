A jogosultak egy része telefont, tévét vásárolna az oktatási prémiumból

Felháborítónak tartja a tanügyi szakszervezet Maros megyei vezetője, hogy az oktatási rendszerben dolgozók közül némelyek telefonra, tévére, háztartási eszközökre költenék, azaz nem a rendeltetési céljának megfelelően használnák fel a szakmai fejlesztésükre szánt prémiumot. A napokban az oktatási tárca is kiadott egy tájékoztatót, megválaszolva a kártyával, illetve a prémiummal kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket.

Megkapták az oktatási rendszerben dolgozók a kártyákat, amelyekre folyósítják a tanügyi alkalmazottak által a nyár eleji általános sztrájk során kiharcolt prémiumot, sőt a kártyák jó részét már fel is töltötte az oktatási tárca.

Más a helyzet viszont a kisegítőszemélyzet esetében: ott az érdekvédelmi tömörülés is azt szeretné, ha a kormány bővítené azoknak a lehetőségeknek a körét, amire az érintettek felhasználhatják az éves prémiumot.

A tájékoztatóból az is kiderül, hogy

A prémiumokra, illetve az azokat tartalmazó kártyákkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre válaszolva az oktatási minisztérium is készített egy tájékoztatót. Abban leírják például, hogy az 1500 lejes prémiumot azért utalják két részletben – egy 1050, valamint egy 450 lejes részletben –, mert a kártyákat kiállító cég megvalósította a „többpénztárca”-megoldást, és a 450 lej a 30 százalékát teszi ki a teljes összegnek, azaz éppen akkora az összeg, mint amennyit egyéni didaktikai költségek fedezésére költhetnek a jogosultak. Nincs végleges lista azokról a gazdasági egységekről, amelyeknél a prémiumok felhasználhatók, hiszen ezeknek a köre időközben bővülhet, így a listát ugyanis folyamatosan frissítik – válaszol egy másik, gyakran feltett kérdésre a szaktárca.

Az oktatási karrierprémiumra, illetve a szakmai karrierprémiumra vonatkozó sürgősségi kormányrendelet értelmében a didaktikai személyzet szakmai képzésekre, informatikai eszközök, valamint szakkönyvek megvásárlására, illetve azokhoz kapcsoló egyéb kiadásokra költheti az 1500 lejt, továbbá egyéni didaktikai költségek fedezésére is elkölthetik a teljes összeg legfeljebb 30 százalékát. A nem didaktikai személyzet tagjai szakmai képzések formájában részesülnek 500 lejes prémiumban évente.

Lehetőséget kellene kapjanak arra, hogy például IT-képzés helyett különböző, a munkájukat segítő eszközökre is elkölthessék a kapott összeget. E tekintetben a szakszervezet tárgyalásokat folytat a kormány képviselőivel, ám még nem sikerült változásokat elérniük.

Arra viszont nincs lehetőség, hogy két jogosult a prémiumokat összeadva közösen vásároljon meg valamilyen eszközt. Egyénileg viszont 1500 lejnél drágább eszköz is vásárolható a prémiumból, a különbözet kifizetésével. Az alap-, illetve mesterképzés, valamint a doktori tanulmányok költségeit is ki lehet fizetni a prémiumból, és fogyó-, valamint irodai eszközök is vásárolhatók belőle, de utóbbira csak a teljes összeg 30 százalékát lehet fordítani.