A Gázai övezet elleni támadásra készítik fel az izraeli katonákat

Joáv Galant izraeli védelmi miniszter egy beszédében a Gázai övezet elleni támadásra készítette fel lélekben az izraeli katonákat – jelentette a helyi média pénteken, amiről az MTI is beszámolt.

Izrael ebben a hadjáratban meg fogja semmisíteni a Hamászt, de ez nem lesz könnyű, nem egy-két napig fog tartani, hanem akár egy hónapig is

– szögezte le. „Ezt a háborút nem mi választottuk. Majdnem két héttel ezelőtt terroristák megtámadtak bennünket, és halomra gyilkoltak szülőket, gyerekeket, feleségeket és barátokat” – emlékeztetett. „Arra kérlek benneteket, hogy öljetek meg minden terroristát. Ez a szabály. Bízunk bennetek és számítunk rátok. Ma még csak messziről látjátok Gázát, de belülről is látni fogjátok” – mondta.

Az egyik légicsapásban megöltek egy terroristát, aki részt vett az október 7-i izraeli tömeggyilkosságokban, és egy rakétaindításra készülő osztagot is likvidáltak. A hadsereg az északi határnál, a Libanonból érkező rakétákra válaszul pénteken is támadta a Hezbollah libanoni síita fegyveres mozgalom hadállásait, és a szóvivő közlése szerint harci helikopterek lecsaptak egy háromtagú terrorista csoportra, amely éppen páncéltörő rakétákkal készült támadni Izraelt. Az izraeli hatóságok elrendelték a libanoni határnál lévő legnagyobb település, a több mint huszonkétezer lakosú Kirjat Smona kiürítését is.