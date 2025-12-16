/ Labdarúgás

Nem rendezték meg csütörtök délután a Székelyudvarhelyi Vasas Femina II.–Marosvásárhelyi ASA mérkőzést a női labdarúgó Román Kupa nyolcaddöntőjében.
Első tavaszi hazai mérkőzésén a Neamț megyei Románvásár csapatát fogadja az FK Csíkszereda a román labdarúgó 3. Ligában. Lengyel Roland vezetőedző szerint nehéz meccsre kell számítani szombaton.
Hazai pályán játszik a Székelyudvarhelyi FC a labdarúgó 3. Liga 17. fordulójában, szombaton 15 órakor a súlyos anyagi gondokkal küzdő Bákói SC csapatát fogadja a sétatéri stadionban.
Tizenegy csapat mérte össze a tudását Gyergyóremetén az immár komoly hagyománnyal rendelkező Falurészek Kupáján. Hatodik alkalommal rendezték meg a kispályás labdarúgótornát, péntektől vasárnapig zajlottak a mérkőzések .
Megyei szakaszához érkezett a Tymbark-kupával díjazott gyermeklabdarúgó-torna. A legkisebbek, az U8-as korosztály legjobbjai Csíkszentkirályon találkoztak.
Gyergyóholló volt a házigazdája az 5–8. osztályos falusi iskolák női csapatai számára kiírt bajnokság megyei szakaszának.
Bravúros győzelmet aratott szombaton a Székelyudvarhelyi Vasas Femina II. a Szatmárnémeti Junior otthonában. A női labdarúgó 1. Liga 8. fordulójában rendezett mérkőzés szünetében még kétgólos hátrányban volt, de végül 4–2-re nyert.
Hatékony játékával a Marosvásárhelyi ASA pontot szerzett a Bukaresti Steaua otthonában a labdarúgó 1. Liga alapszakaszának 26., utolsó fordulójában.
Két ellentétes félidőt játszott a labdarúgó 3. Liga 16. fordulójában a Székelyudvarhelyi FC, pénteken délután a táblázaton ötödik Románvásári VSK otthonában 1–1-re végzett a házigazdával.
Győzelemmel kezdte a tavaszi idényt a román labdarúgó 3. Ligában az FK Csíkszereda. A 1. csoport éllovasa a csoport harmadik helyén álló Atletico Vaslui otthonában győzött 1–0-ra.
Nem változtak az FK Csíkszereda labdarúgócsapatának céljai. A csapat vezetősége a bajnokság elején és most, a tavaszi rajt előtt is kihangsúlyozta: első helyen szeretnének végezni, feljutni a román másodosztályba.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
Három hónap szünet után folytatódik a labdarúgó 3. Liga, a Székelyudvarhelyi FC pénteken 15 órakor az 1-es széria ötödik helyezettjénél, a Románvásári VSK otthonában lép pályára.
Csonka fordulóval kezdődik vasárnap a női labdarúgó Szuperliga tavaszi idénye. Mivel a felnőtt válogatott Törökországban felkészülési tornán vesz részt, csupán két mérkőzést rendeznek meg a 10. fordulóból.
Csíkszentkirályon, Portik Helga testnevelő tanár szervezésében rendezték meg az általános iskolák, az 5–8. osztályos lánycsapatok teremfoci-bajnokságának csíkszéki szakaszát.
Közös sajtótájékoztatót tartott szerdán délben a Székelyudvarhelyi FC és az FK Csíkszereda labdarúgóklubok vezetősége.
Hargita megyében egy héttel, Maros megyében kettővel halasztották a labdarúgó 4. Liga tavaszi szezonkezdetét.
Tartalékos felállásban a Marosvásárhelyi ASA az idegenbeli visszavágón is két góllal maradt alul a Temesvári ACS Poli elleni párharcában a labdarúgó Ligakupa elődöntőjében.
Hodgyai László labdarúgó karrierje szülővárosában, Csíkszeredában indult, hogy aztán Erdély és Magyarország legnevesebb csapatainál kössön ki, profiként. Vele beszélgettünk.