/ Labdarúgás

2017. március 03., péntek

Vasluiba utazott az FK Csíkszereda

Nem változtak az FK Csíkszereda labdarúgócsapatának céljai. A csapat vezetősége a bajnokság elején és most, a tavaszi rajt előtt is kihangsúlyozta: első helyen szeretnének végezni, feljutni a román másodosztályba.