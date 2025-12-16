szekelyhon szekelyhon

/ Labdarúgás
Erjesztőtartályok miatt maradt el a mérkőzés

Nem rendezték meg csütörtök délután a Székelyudvarhelyi Vasas Femina II.–Marosvásárhelyi ASA mérkőzést a női labdarúgó Román Kupa nyolcaddöntőjében.

Nehéz meccs vár a csíki futballistákra

Első tavaszi hazai mérkőzésén a Neamț megyei Románvásár csapatát fogadja az FK Csíkszereda a román labdarúgó 3. Ligában. Lengyel Roland vezetőedző szerint nehéz meccsre kell számítani szombaton.

2017. március 10., péntek

2017. március 09., csütörtök

Megoldódni látszanak az SZFC kapusgondjai

Hazai pályán játszik a Székelyudvarhelyi FC a labdarúgó 3. Liga 17. fordulójában, szombaton 15 órakor a súlyos anyagi gondokkal küzdő Bákói SC csapatát fogadja a sétatéri stadionban.

2017. március 09., csütörtök

2017. március 08., szerda

Nyert a Bernád a gyergyóremetei Falurészek Kupáján

Tizenegy csapat mérte össze a tudását Gyergyóremetén az immár komoly hagyománnyal rendelkező Falurészek Kupáján. Hatodik alkalommal rendezték meg a kispályás labdarúgótornát, péntektől vasárnapig zajlottak a mérkőzések . 

2017. március 08., szerda

2017. március 08., szerda

Nem volt ellenfele a csíkszentkirályi lánycsapatnak

Megyei szakaszához érkezett a Tymbark-kupával díjazott gyermeklabdarúgó-torna. A legkisebbek, az U8-as korosztály legjobbjai Csíkszentkirályon találkoztak.

2017. március 08., szerda

2017. március 07., kedd

Kápolnásfalu és Csíkszentkirály lánycsapatai jutottak a döntőbe

Gyergyóholló volt a házigazdája az 5–8. osztályos falusi iskolák női csapatai számára kiírt bajnokság megyei szakaszának.

2017. március 07., kedd

2017. március 06., hétfő

Élre állt a Vasas Femina II.

Bravúros győzelmet aratott szombaton a Székelyudvarhelyi Vasas Femina II. a Szatmárnémeti Junior otthonában. A női labdarúgó 1. Liga 8. fordulójában rendezett mérkőzés szünetében még kétgólos hátrányban volt, de végül 4–2-re nyert.

2017. március 06., hétfő

2017. március 05., vasárnap

Sereghajtóként az ASA pontot rabolt a Steauától

Hatékony játékával a Marosvásárhelyi ASA pontot szerzett a Bukaresti Steaua otthonában a labdarúgó 1. Liga alapszakaszának 26., utolsó fordulójában.

2017. március 05., vasárnap

2017. március 03., péntek

Pontszerzéssel kezdett az SZFC

Két ellentétes félidőt játszott a labdarúgó 3. Liga 16. fordulójában a Székelyudvarhelyi FC, pénteken délután a táblázaton ötödik Románvásári VSK otthonában 1–1-re végzett a házigazdával.

2017. március 03., péntek

2017. március 03., péntek

Nyert Vasluiban az FK Csíkszereda

Győzelemmel kezdte a tavaszi idényt a román labdarúgó 3. Ligában az FK Csíkszereda. A 1. csoport éllovasa a csoport harmadik helyén álló Atletico Vaslui otthonában győzött 1–0-ra.

2017. március 03., péntek

2017. március 03., péntek

Vasluiba utazott az FK Csíkszereda

Nem változtak az FK Csíkszereda labdarúgócsapatának céljai. A csapat vezetősége a bajnokság elején és most, a tavaszi rajt előtt is kihangsúlyozta: első helyen szeretnének végezni, feljutni a román másodosztályba.

2017. március 03., péntek

2017. március 02., csütörtök

Megújult erővel pontokért utazik Moldvába az SZFC

Három hónap szünet után folytatódik a labdarúgó 3. Liga, a Székelyudvarhelyi FC pénteken 15 órakor az 1-es széria ötödik helyezettjénél, a Románvásári VSK otthonában lép pályára.

2017. március 02., csütörtök

2017. március 02., csütörtök

Halasztották a Vasas Femina–ASA meccset

Csonka fordulóval kezdődik vasárnap a női labdarúgó Szuperliga tavaszi idénye. Mivel a felnőtt válogatott Törökországban felkészülési tornán vesz részt, csupán két mérkőzést rendeznek meg a 10. fordulóból.

2017. március 02., csütörtök

2017. március 02., csütörtök

Labdában rúgtak a csíkszéki gimnazista lányok

Csíkszentkirályon, Portik Helga testnevelő tanár szervezésében rendezték meg az általános iskolák, az 5–8. osztályos lánycsapatok teremfoci-bajnokságának csíkszéki szakaszát.

2017. március 02., csütörtök

2017. március 01., szerda

Szoros kapcsolatot ápol az akadémiával az SZFC

Közös sajtótájékoztatót tartott szerdán délben a Székelyudvarhelyi FC és az FK Csíkszereda labdarúgóklubok vezetősége.

2017. március 01., szerda

2017. március 01., szerda

Később kezdődnek a megyei focibajnokságok

Hargita megyében egy héttel, Maros megyében kettővel halasztották a labdarúgó 4. Liga tavaszi szezonkezdetét.

2017. március 01., szerda

2017. február 28., kedd

Esélytelen volt az ASA a visszavágón

Tartalékos felállásban a Marosvásárhelyi ASA az idegenbeli visszavágón is két góllal maradt alul a Temesvári ACS Poli elleni párharcában a labdarúgó Ligakupa elődöntőjében.

2017. február 28., kedd

2017. február 28., kedd

Visszatért Magyarországra a csíki labdarúgó

Hodgyai László labdarúgó karrierje szülővárosában, Csíkszeredában indult, hogy aztán Erdély és Magyarország legnevesebb csapatainál kössön ki, profiként. Vele beszélgettünk.

2017. február 28., kedd

