Zsarolással gyanúsítanak egy sepsiszentgyörgyi iskolaigazgatót

Képünk illusztráció • Fotó: Lukácsi Lehel

A vádhatóság közleménye szerint az igazgató tavaly márciusban fenyegetőzéssel próbálta rávenni az iskola egyik tanárát, hogy mondjon le állásáról, amit törvényesen töltött be, versenyvizsgával foglalt el, ám az intézet vezetője azt másnak szerette volna fenntartani. Az ügyészség szerdán elindította a bűnvádi eljárást a zsarolás gyanúja miatt, M. I.-t 60 napig hatósági felügyelet alá helyezték, ebben az időszakban nem töltheti be igazgatói tisztséget.