Vita alakult ki a Gyergyói Hoki Klub anyagi támogatása körül

A hokiklub kedden közleményben adott hangot felháborodásának, amiért Csergő Tibor, Gyergyószentmiklós polgármestere azt nyilatkozta egy nappal korábban, hogy az idén a város nem támogatja a sportszervezetet. A klub Facebook-oldalán közzétett dokumentum rövid idő alatt heves reakciókat váltott ki a hozzászólókból. Az RMDSZ gyergyószentmiklósi szervezete a helyi képviselő-testület szövetségi frakciója és a polgármester, valamint az alpolgármester nevében szerdán ugyancsak az említett közösségi oldalon szögezi le, hogy lesz támogatás, az ellenkezőjét állító sajtóhírt pedig nem kommentálja.

A polgármester a saját oldalán hasonlóképpen kiáll amellett, hogy a hokiklubot támogatni fogják, egyben sajnálja, hogy a félretájékoztatták a gyergyószentmiklósiakat. Aztán némi fáziskéséssel a helyi Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) szervezete is közzétette szerdán délután – hol máshol, mint a Facebookon – a frakciója állásfoglalását. Kemény hangvételű, meg kell adni, furcsa is lenne, ha nem az volna, hiszen az ellenzéki szerepet töltik be. Mondhatnánk, hogy happy end, Hajrá, Gyergyó! Jöhet a függöny. Csakhogy

ez egy klasszikus székelyföldi történet, amelyben mindenkinek igaza van, de csak szerre. Majdnem.

Kezdjük az elején: a polgármester hétfőn egy sajtóeseményen, a VSK ideiglenes vezetőjének bemutatásán, újságírói kérdésre reagálva jelentette ki, hogy a GYHK az elmúlt három évben de minimis-támogatást kapott a várostól összesen közel egymillió lej értékben, ez azonban lejárt, így az idén nem kap egy lejt sem. Egyelőre nem világos, hogy mi lesz a jövőben – ezt jelezte a sajtó.

A részletesség kedvéért meg kell említeni, hogy az elöljáró a jövővel kapcsolatosan elmondta, keresik a lehetőséget a támogatások további folyósítására, ám annak tárgyalási feltételei lesznek, ám most még túlságosan képlékeny a helyzet. Nem lehet például azt sem tudni, hogy a magyar és a román jégkorongszövetségek közötti nézeteltéréseket miként lehet elsimítani, egyáltalán lesz-e közös hokibajnokság.

A GYHK „az idén nem lesz támogatás”-tól pöccent be és fejezte ki nemtetszését. Itt van az anyag teljes terjedelmében:

„Megdöbbenéssel olvastuk a sajtóban Csergő Tibor, Gyergyószentmiklós polgármestere közlését, miszerint a Gyergyói Hoki Klub idén nem kap támogatást a várostól.

Fájdalmas, hogy az új városvezetés így viszonyul a jégkorongcsapathoz, amely nem magánembereké, hanem egész Gyergyószéké, és nyilván Gyergyószentmiklósé is. A térség sportjának zászlóshajója, amelyért sok ezer ember szurkol és összeköti a gyergyóiakat akárhol is éljenek a világban.

Szomorú, hogy ezt a közösségi értéket ennyire méltatlanul kezeli a város vezetése.

A polgármester állítása szerint az elmúlt 3 évben 1 millió lejt kapott Gyergyószentmiklós önkormányzatától támogatásként a GYHK. Ezt meg kell cáfolnunk: az elmúlt 3 évben évente 310 ezer, összesen 930 ezer lejjel támogatott a város. Ezt tisztelettel ezúton is megköszönjük, elfogadjuk, hogy erre volt lehetőség.

Az összeg nagy részét felszerelések beszerzésére fordítottuk, a többiből mérkőzések rendezési költségeit fedeztük.

Idén is számítottunk bizonyos mértékű hozzájárulásra, de a városvezetéshez még márciusban benyújtott levelünkre választ sem kaptunk.

Tudni kell, hogy a múlt években nem csak kaptunk támogatást, hanem nem keveset adunk is a városnak.

Tájékoztatni szeretnénk úgy az önkormányzatot, mint a közvéleményt arról, hogy csak a GYHK első szezonjában 590 ezer lejt költöttünk a jégcsarnokra, azért, hogy ez alkalmas legyen az Erste Liga fogadására. Az ott végzett javítások, fejlesztések révén a város tulajdona gyarapodott.

Nem kis erőfeszítéseket teszünk a Székelyföldi Jégkorong Akadémiával közösen, hogy a nehéz helyzetben lévő Sportiskolától az utánpótlás nevelés feladatait, finanszírozását átvállaljuk. Két éve szerződtettük Peter Bolin svéd jégkorong szakedzőt, aki a város és egész Gyergyószék utánpótlásának fejlesztését irányítja, és ennek a költségeit szintén a GYHK fedezi. Ettől a szezontól pedig további komoly összegeket fordítunk arra, hogy a térség nemzeti sportjának minél magasabb szintű utánpótlása, jövője legyen.

A Gyergyói Hoki Klub éves költségvetése 1,3 millió euró, amelynek 5 százalékát adta a múlt években a város, és 1 százalékot jelent még a helyi, gyergyószéki cégek támogatása évente. Vannak olyan jégkorongcsapatok az országban, ahol csaknem teljes egészében az illető város önkormányzata a finanszírozó. Gyergyószentmiklós pedig ezt a kis hozzájárulást is megvonja, amivel azt fejezné ki, hogy ha lehetőségei korlátozottak is, de fontos a városnak ez a sport, ez a csapat.

A GYHK az elmúlt években egy ezüstöt szerzett a Románia Kupán, bronzot az Erste Ligában, ami korábban 70 éven át elérhetetlen volt. Ezzel a városnak és egész Gyergyónak szereztünk örömet, büszkeséget.

Sajnáljuk, hogy ezt kapjuk cserébe.

Leszögezzük: a polgármester döntése semmiképpen sem tántorít el attól, hogy tovább folytassuk a munkánkat a kitűzött célok eléréséért. A Gyergyói Hoki Klub csapata számára ugyanúgy biztosítjuk a szükséges anyagi hátteret és ahogy eddig, vagy még magasabb szinten, méltón fogjuk képviselni az egész gyergyói régiót, büszkévé tenni a szurkolóinkat, gyergyóiakat.

Hajrá Gyergyó!

A Gyergyói Hoki Klub vezetősége”

Amint az elég hevesnek sikeredett reakcióból kiderül,

a klubnak nem annyira az összeg, hanem maga a gesztus fáj igazából. És még az is ott van benne, hogy március óta vártak valamilyen válaszra.

Amit most kaptak meg, amikor a kommentelők felhördültek.

Íme itt az helyi tanács RMDSZ-frakciójának válaszközleménye, amelyben mindenkit biztosít arról, hogy márpedig a hokiklub mellett áll a testület, ez nem is kérdéses.

„EGYSÉGESEN TÁMOGATJUK A GYERGYÓI HOKI KLUB CSAPATÁT!

A Gyergyószentmiklósi RMDSZ önkormányzati frakciója, polgármestere és alpolgármestere szeretne mindenkit tájékoztatni arról, hogy a Gyergyói Hoki Klubot eddig is és a jövőben is támogatni fogja! Ez az RMDSZ frakció, polgármester és alpolgármester számára sohasem volt kérdés, a választások alkalmával vállalt programunk része is. Meggyőződésünk, hogy Gyergyószentmiklós Önkormányzata párthovatartozástól függetlenül a csapat mellett kell legyen!

A csapat támogatásával kapcsolatban az éves költségvetési vita alkalmával az a döntés született a frakcióban, hogy az év folyamán egyeztetünk a menedzsmenttel és megkeressük a támogatás törvényes módját. Tudjuk, hogy az eddigi keretszerződés lejárt, ezért új támogatási keretszerződésre lesz szükség. A keretszerződés mellé pedig a szükséges pénzügyi alapokat is oda kell rendelni. Az újságban megjelent cikket, amiben nem teljes információk szerepelnek, nem kívánjuk kommentálni.

Mivel a város költségvetése kapcsán a döntéseket a képviselő-testület hivatott meghozni és az RMDSZ frakció többségben van ezen testületben, az elkövetkezőkben a Gyergyószentmiklósi RMDSZ önkormányzati frakciója, polgármestere és alpolgármestere előterjeszti és megszavazza azt a támogatási formát, amivel törvényesen továbbra is a csapat mellett lehetünk.

Hajrá, Gyergyó!

RMDSZ frakció, Gyergyószentmiklós”

Ez a dokumentum egyértelműen jelzi, hogy a frakció, a polgármester és az alpolgármester teljes mellszélességgel áll a hokiklub mellett, keresik a megoldást.

Csergő Tibor polgármester sokkal tömörebben fejtette ki álláspontját a közösségi oldalán.

„Támogatjuk a helyi sportot!

Különösen fontos számunkra a gyergyói jégkorong.

Szó nincs arról, hogy a Gyergyói Hoki Klubnak ne biztosítanánk lehetőségeinkhez mérten az anyagiakat!

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy félretájékoztatják ebben a témában a gyergyószentmiklósiakat!

Hajrá Gyergyó!”

A két válasz, azaz

a helyi RMDSZ és a polgármester közleményében van két fontos hasonlóság.

Az egyik: eltolják maguktól a felelősséget abban az értelemben, hogy a támogatás kérdése egyáltalán miért csak most, augusztus közepén került terítékre. Mintha a hétfői sajtótájékoztatón nem hangzott volna el, hogy az idén nem lesz pénz. A másik hasonlóság: mindkettő óvatosan fogalmaz a támogatási lehetőséggel kapcsolatosan. Ezt a két dolgot egy kicsit járjuk körbe!

A polgármester hétfői bejelentése, miszerint az idén nem kap pénzt a hokiklub, illetve hogy a jövő sem világos, az egy teljesen korrekt és felelős közlés volt. Még akkor is, ha az sokaknak nem tetszett. Csergő Tibor nem állított volna igazat, ha mást mond. Ugyanis

közpénzből profi versenysportot támogatni egyáltalán nem egyszerű.

Nem véletlenül említette, hogy a hároméves de minimis-támogatás lejárt. Erről az kell tudni, hogy ez egy olyan finanszírozási forma, amit nagyon szigorú feltételek mellett lehet folyósítani, legtöbb pont három évig. Arra nem nagyon akad megoldás, hogy csak úgy simán megint leszerződjenek egy ugyanilyen megoldásra. A profi sport állami támogatását árgus szemekkel figyeli egy csomó hatóság, ezt a témakört egyébként különböző európai normák is szabályozzák. Irtó kellemetlen következményei lehetnek, ha bármilyen összeget vissza kell téríteni a kasszába. Például a Real Madrid is ráfizetett már egy cseles, minden mögé elrejtett állami finanszírozásra.

Szóval, a helyi önkormányzat nincs könnyű helyzetben, amikor éppen a GYHK támogatásáról agyal. Egészen más dolog amatőr sportszervezeteket, illetve sportrendezvényeket finanszírozni részben vagy egészben. A profi sport esetében viszont sok a megkötés. Persze, vannak lehetőségek, amelyek azonban nem kis felelősséget követelnek.

Abban egyébként mind a helyi RMDSZ-nek, mind pedig a polgármesternek igaza van, hogy a sajtó nem tájékoztatott minden részletre kiterjedően. Ez a történet valóban megért volna egy külön háttércikket már korábban. Csak

éppen nem volt híre se annak, hogy mi a helyzet a sporttámogatásokkal Gyergyószentmiklóson, hiszen csak most derült ki.

És itt van még az EMSZ, amely bekapcsolódott a vitába, és odamondogatva fejti ki álláspontját.

„Megdöbbenve olvastuk a sajtóban megjelent nyilatkozatokat a GYHK támogatása, nem támogatása kapcsán. Megdöbbenve, de cseppet sem csodálkozva. Mára teljes lett a fejetlenség, nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb, miközben a polgármester azt mondja nem lesz támogatás az RMDSZ frakció azt mondja lesz, nem lehet eligazodni, eluralkodott a káosz. Az ember nem tudja már eldönteni, hogy ki mond igazat és ki füllent. Elhatárolódunk a döntésétől, nem értünk egyet az önkényes intézkedéssel.

Az önkormányzati képviselő-testületen belül április óta tart a huzavona a városban működő sportegyesületek támogatása kapcsán. Az eddigi, jól bevált gyakorlatot felrúgva, új támogatási módot ötöltek ki a „szakértő” városvezetők, ez azonban nem megfelelő, nem kivitelezhető, mondjuk ki: a támogatási rendszer megbukott Gyergyószentmiklóson!

Többször volt egyeztetés arról, hogy az új procedúra ezer sebből vérzik, kivitelezhetetlen, nem törvényes, korlátoltak a lehetőségek, még testületi ülésen jegyzőkönyvbe is vettük, kérve a többségi frakció közbenjárását, hogy segítsenek jobb belátásra bírni a polgármester urat, hogy legalább idén, a korlátozások miatt egyszerűsítsük a támogatási folyamatot. Mindhiába! Mi ennek az oka? A hozzá nem értés, az emberi ego, az önkényesség. Most ott tartunk, hogy a jégkorong mellett semmilyen sportág – legyen az foci, hoki vagy sakk – nem, vagy csak kevés támogatást kap.

Ugyanez a hanyagság, nemtörődömség tapasztalható a civil szervezetek támogatása terén is. Az elmúlt húsz évben Gyergyószentmiklós nem élt meg még olyat, hogy a civil szervezetek, a sportegyesületek ne kapjanak önkormányzati támogatást. Most a kultúra fog következni?!

Elszomorító az ilyesfajta magatartás, lassan be kell látnunk, hogy Gyergyószentmiklós legfőbb problémája az „új városvezetés” lett, élén a polgármesterrel.”

Nos, van itt feljebb néhány durva hangvételű megállapítás, de hát ezen nem kell csodálkozni, ellenzéki beszólogatásokról van szó. Viszont az akár még vitatható tartalmú vagy stílusú kijelentések között is ordít, hogy

április óta megy a meccs.

Így ezzel együtt viszont már jobban érhető, hogy az RMDSZ közleményének első mondatát miért fogalmazták meg úgy, ahogy. Idézzük csak fel: „A Gyergyószentmiklósi RMDSZ önkormányzati frakciója, polgármestere és alpolgármestere szeretne mindenkit tájékoztatni arról, hogy a Gyergyói Hoki Klubot eddig is és a jövőben is támogatni fogja!” Teljesen világos, hogy a megfontoltan összerakott szövegben miért szerepel „eddig” és „jövőben”. Nem lehet tehát véletlen, hogy a „most” nincs benne.

Ez az egész kellemetlen történet elkerülhető lett volna, ha a felek nem a Facebookon nyitnak frontot, hanem egymás között megbeszélik idejében, majd együtt előállnak, hogy az van, hogy.