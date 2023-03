Világháborús lőszereket, gránátokat találtak a Rugát-tetőnél

2023. március 12., vasárnap

Forradalmárok voltak-e a papok 1848-ban?

Bár sok egyházi levéltári irat megsemmisült, a kommunista történetírás is úgy mutatta be az erdélyi egyházkerületeket és papokat, mint akik inkább forradalomellenesek voltak 1848–49-ben, Tamási Zsolt történész állítja, nagyon is forradalompártiak voltak.