Vigyázat, medve! – telefonon riasztották a csíkpálfalviakat a településre visszajáró nagyvad miatt

Kétszer is riasztotta a csendőröket egy csíkpálfalvi férfi péntekre virradóan, miután a háza közelében újra felbukkant az utóbbi napokban a településen garázdálkodó medve. Mire a hatóságiak a helyszínre érkeztek, a nagyvad továbbállt. Közben a Ro-Alert rendszeren is figyelmeztették a falu lakóit.

A Ro-Alert rendszeren kapott reggeli üzenet

Péntekre virradóan, 5 óra után futott be a medve miatt egy hívás az egyik csíkpálfalvi portáról a 112-es egységes segélykérő számra – közölte érdeklődésünkre Suciu Gheorghe, a Hargita Megyei Csendőr-felügyelőség szóvivője. A telefonáló férfi közölte a csendőrséggel, hogy a háza közelében portyázik egy medve,

A segélyhívásra válaszolva egy járőrcsapat vonult ki a helyszínre, de a medvét már nem találták ott. Fél hétig maradtak a településen, majd folytatták a járőrözést. Mintegy harminc perccel később, 7 órakor ugyanaz a helybéli újra riasztani kényszerült a hatóságokat, miután ismét felbukkant a vadállat a közelben. Ezért újabb csapat csendőr érkezett a helyszínre, de ezúttal sem találták a medvét a környéken, azonban a biztonság kedvéért a településen maradtak járőrözni.

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogyha medvét látnak, mindig hívják a 112-t, ne próbálják meg saját maguk elüldözni a vadállatot

– közölte a szóvivő. A katasztrófavédelmi felügyelőség a segélyhívás után a Ro-Alert mobiltelefonos riasztórendszeren keresztül figyelmeztette a csíkpálfalviakat a veszélyre.

Feltehetően az a medve garázdálkodott most is Csíkpálfalván, amely az utóbbi napokban több portára is betört, libákat, nyulakat ölt, méhkaptárakat zúzott össze.

Három éjszaka, hat medvetámadás Csíkpálfalván Már a harmadik egymást követő éjszakán végzett pusztítást egy medve Csíkpálfalván. Keddre virradóan két gazdánál is kárt okozott, egyik helyszínen egy nyúlketrec fedelét törte össze, és el is pusztított egy állatot, a másiknál pedig tizenegy méhkaptárt zúzott össze. Már a harmadik egymást követő éjszakán végzett pusztítást egy medve Csíkpálfalván. Keddre virradóan két gazdánál is kárt okozott, egyik helyszínen egy nyúlketrec fedelét törte össze, és el is pusztított egy állatot, a másiknál pedig tizenegy méhkaptárt zúzott össze.