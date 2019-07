Három éjszaka, hat medvetámadás Csíkpálfalván

Már a harmadik egymást követő éjszakán végzett pusztítást egy medve Csíkpálfalván. Keddre virradóan két gazdánál is kárt okozott, egyik helyszínen egy nyúlketrec fedelét törte össze, és el is pusztított egy állatot, a másiknál pedig tizenegy méhkaptárt zúzott össze. A településen kezd eluralkodni a pánik, az illetékes vadásztársaság kérni fogja a nagyvad kilövését.

A keddre virradó éjszaka aztán ismét több portára is betört a nagyvad, többek között a már korábban meglátogatott méhkaptárokhoz is visszatért. A tulajdonos elmondása szerint ezúttal nagyobb pusztítást végzett: tizenegy kaptárt tört össze.

Ugyancsak kedd hajnalban vette észre egy másik csíkpálfalvi gazda is, hogy a medve pusztítást végzett az éjszaka az udvarán. Elmondása szerint leginkább a nyúlpajta látta kárát a nagyvad látogatásának, hiszen több helyen is megrongálta a tetejét.

A többi károsulthoz hasonlóan ez a gazda is kiemelte: nem is az állatokat félti, hanem a gyerekeit, hiszen sohasem lehet tudni, mikor tör be ismét az udvarra a medve, ahol a nyulak mellett szárnyasokat is tartanak.

A helybéliek elmondása szerint a településen kezd eluralkodni a pánik, a gyerekeket szürkület után nem is engedik ki a szabadba játszani, de már napközben is készenlétben állnak a lakók.

Erre van is okuk, hiszen ha egy medve „rákap” egy területre, szinte biztos, hogy folyamatosan vissza fog oda térni – tudtuk meg Hadnagy Leheltől, a Szilos Vadászegyesület vezetőjétől, amelynek az ügykezelésébe tartoznak a csíkpálfalvi területek. Elmondása szerint valószínűleg egy fiatal, mintegy hároméves példányról van szó, amely nemrég vált el az anyjától, és most jött rá, hogy a háztartásoknál könnyebben tud élelemhez jutni.