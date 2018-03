Vidéki rendőrparancsnokból városi portás

Fontos változások a Kászoni-medencében. Az öt falu lakói nyugalomra vágynak • Fotó: Pinti Attila

A kászonaltízi vidéki rendőrőrs vezetése helyett a balánbányai rendőrségen kapusként folytatja pályafutását Lőrincz Emil – nyilatkozta lapunknak Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A rendőr munkakörének megváltoztatására az ellene folyamatban lévő büntetőjogi vizsgálatok, illetve a kászoni falvakban élők nyugalma miatt volt szükség.

Intézkedés a nyugalomért

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője elrendelte, és hétfőn életbe is lépett a Lőrincz Emil munkakörének és munkavégzési helyének megváltoztatására vonatkozó rendelkezés. Gheorghe Filip érdeklődésünkre elmondta, a kászoni rendőrparancsnok ellen folytatott vizsgálat miatt

tavaly októberben rendelkezési állományba helyezték

az idevágó előírások alapján. Kiemelte ugyanakkor, hogy minden állampolgár, így a rendőrök is ártatlannak számítanak mindaddig, amíg ennek ellenkezője be nem bizonyosodik egy jogerős bírósági döntéssel. A jogszabályok előírásai mellett azonban egy település nyugalma is kiemelt fontosságú a rendőrség számára, és ha felmerül a gyanú, hogy ezt valami megzavarja, intézkedéseket hoznak. A szóvivő hozzátette, éppen ezért döntöttek úgy a kászoni üggyel kapcsolatosan, hogy a vizsgálatok lezárásáig új helyszínen, nevezetesen Balánbányán teljesít szolgálatot a meggyanúsított rendőr. A kászonaltízi vidéki rendőrőrsön rajta kívül három kezdő rendőr szolgál, a továbbiakban ők látják el a teendőket a községben, szükség esetén segítséget kapnak majd a megyei rendőrségtől. Filip kérdésünkre kifejtette,

ha az eljárás végén Lőrincz Emil ártatlannak bizonyul, és vissza szeretne térni a Kászonokba, ezt a törvényes jogai szerint megteheti.

Többéves probléma

A kászonaltízi vidéki rendőrség parancsnokának kérdéseket felvető intézkedéseiről András Zoltán polgármester, két önkormányzati képviselő és két helybéli is mesélt lapunknak. Mint kiderült, a rendőr ellen felhozott vádak alapja az úgynevezett védelmi pénz követelése volt a kászonaltízi, kászonújfalvi, kászonfeltízi, kászonimpéri és kászonjakabfalvi lakóktól. Mint beszélgetésünk során állították, Lőrincz Emil pénzt és egyéb javakat kért, amelyekért cserébe szemet hunyt a törvényszegések fölött:

aki „beállt” az általa kiépített hálózatba, és fizetett neki, akár jogosítvány nélkül vagy ittasan is vezethette járművét, ám aki megtagadta a kérését, büntetések sorozatára számíthatott minden apróságért.

„Ez az egész história már öt-hét éve kezdődött azzal, hogy Lőrincz Emil különböző fiktív okokra hivatkozva elérte, hogy a korábbi kászoni rendőrparancsnokot elhelyezzék a községből, a helyét ő vette át. Ez azért érintette kedvezőtlenül a kászoni falvakat, mert a korábbi parancsnokkal sikerült a rendet és a közbiztonságot egy megfelelő szintre emelni, és jó volt a lakók, valamint az önkormányzat kapcsolata vele.

Miután Lőrincz Emil lett a parancsnok, évekig egyedül szolgált a rendőrőrsön, ez idő alatt pedig önkényuralmat alakított ki.

Ez abban mutatkozik meg, hogy léteznek különböző »illetékek« a községben, amelyekért cserébe el lehet intézni az ügyeket a helyi rendőrségen. A pénz mellett az üzemanyagtól kezdve a szeszes italokig mindenféle javakat kér. Ezáltal kialakított egy nagyon jó hálózatot, főleg ami a falopást illeti. Ő egyfajta garancia volt a feketén vásárolt fára és annak szállítására, hiszen annak is megvolt a díja.”

A polgármester szerint akkortól „nehezedett meg a dolga, amikor tavaly fiatal kollégákat kapott, de aztán őket is próbálta befolyásolni. Egyébként mind az öt faluból azokat a személyeket vonzotta maga köré, akiknek megélhetésük nagy részét a fakitermelés képezi. Az olyan fakitermelő ugyanis nagyon ritka, aki száz százalékban hivatalosan tudja a kitermelői munkát lebonyolítani. Ezért nagyrészt az egyszerű embereket célozta meg, akik inkább adnak a komplikációk elkerülése végett, hogy tovább tudjanak élni ebből a forrásból.”

András Zoltán hozzátette, „az utóbbi időben látszatból faelkobzások is történtek, de csak azoktól, akik nem hajlandók védelmi pénzt fizetni. Szerdánként, amikor nálunk piacnap van, a bevásárlását is nagyon könnyen intézi”.

Személyes történetek

A polgármester szerint sokan kényszerből vettek részt a rendőr uralta hálózatban, de biztosan vannak olyanok is, akiknek tetszett ez a rendszer. „A helyi tanács kétszer határozatban foglalt állást az ügyek miatt, és mi több, azzal fordult a megyei rendőrséghez és a prefektusi hivatalhoz, hogy amíg véget nem érnek a rendőr elleni vizsgálatok, helyezzék őt át máshová, mert befolyásolja a tanúkat. Több helyi képviselőt is megfenyegetett az önkormányzati ülés után, amelyen az ő ügyeiről tárgyaltunk. Én idejében, évekkel ezelőtt próbáltam figyelmeztetni a rendőrséget, a kormánybiztosi hivatalt, a megyei tanácsot, sőt még a belügyminisztert is, azonban mindenhonnan azt a választ kaptuk, hogy

tudomásul vették az ügyet, de bizonyítékok nélkül semmit sem tudnak tenni.

Az önkormányzatot mint intézményt próbálja aláaknázni, ugyanakkor ellenem is kritikán aluli állításokat, hazugságokat fogalmazott meg. Legutóbb a magyar zászlók miatt jelentett fel, ezért büntetést kaptam. Feljelentett a diszkriminációellenes tanácsnál is, ezért a múlt héten Bukarestbe utaztam” – nehezményezte a polgármester.

Konkrét eset

Az általános problémák megismerése mellett konkrét esetekre is kíváncsiak voltunk, így több helybélivel is beszélgettünk. Mint kiderült, az egyik – a rendőr elleni – vizsgálatot egy kászonfeltízi erdész kezdeményezte, aki első kézből szembesült a védelmi pénz rendszerével, a történésekről pedig személyesen mesélt lapunknak. Elmondása szerint 2014 végén fát loptak tőle Kászonimpér területén. Az erdész a lopás után két-három nappal kiderítette, ki volt a tettes. Megtudta azt is, hogy Lőrincz Emil rendőrfőnök tetten érte. Az erdész szerint a szóban forgó személy ezer lejért elérte, hogy ne vonják felelősségre. Az erdész felvette a kapcsolatot a rendőrrel, és megkérdezte, hol van a fa, amelyet elméletileg el kellett koboznia, ha már megállította a feltételezett tettest. Erre a rendőrfőnök azt mondta, soha nem is látta, nem is ismeri az említett személyt. Az erdész ekkor jelentette fel a rendőrt az ügyészségen, ám érdemi előrelépés azóta sem történt az ügyben. Tudomása szerint az ügyészség kihallgatta a tanúkat, a feltételezett tettes is bevallotta, hogy valóban ellopta a fát, illetve pénzt adott a rendőrnek.