Vidám bolondozásra hívják a téltemetőket Csíkszeredába

Tizenkét csoport mutatja be farsangi hagyományait Csíkszeredában, a 31. Hargita megyei farsangbúcsúztatón, szombaton. A rendezvény kiinduló és záróhelyszíne a csíksomlyói Jakab Antal Ház parkolója lesz, ugyanakkor a csapatok a városban több helyszínén is végigvonulnak.

– tette hozzá. A rendezvény ideje alatt, 10 és 16 óra között útlezárás is lesz a Szék útjának a Széked, illetve Somlyó utcától a Kájoni János utcáig tartó szakaszán, ezért arra kérik a érintetteket, hogy péntek este már ne hagyják járművüket a parkolóban.

Érdemes böngészni a térképeket

A rendezvény fő helyszíne a csíksomlyói Jakab Antal Ház parkolója, ott 10 órától gyülekeznek majd a hagyományőrző csoportok, 11 órától pedig közös megnyitót tartanak. „Innen indulnak el a csoportok a kijelölt helyszínekre, a város központjában is végigonul két farsangtemető csapat. Minden helyszínen terített asztallal fogadják őket” – magyarázta Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere. Hozzáfűzte: azt ajánlja az érdeklődőknek, hogy a csíkszeredai városháza (szereda.ro), vagy a Hargita Megye Kulturális Központ (hmkk.ro) honlapján tanulmányozzák a kijelölt útvonalakat, térképet is közzétesznek ezekről. Ugyanakkor azt is javasolja, hogy