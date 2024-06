Vészhelyzeti üzenetben figyelmeztetnek a közeledő viharra

Több csík-, gyergyó- és udvarhelyszéki településre érvényes narancs viharriasztás a következő órában az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint. Számos településen Ro-Alert vészhelyzeti üzenetet is kaptak a lakók.

Akár 70–80 kilométer/órás széllökésekre és felhőszakadásra kell számítani Hargita megyében hétfőn délután. A meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján a csapadék mennyisége a 15–20 litert is elérheti négyzetméterenként. Emellett jégeső is várható. A várható szélsőséges időjárás miatt a megyében több helyszínen is Ro-Alert üzenetet kaptak a lakók.

Hargita megyében a következő településeken van érvényben másodfokú riasztás – egyelőre – 15 óráig: Csíkszereda, Székelyudvarhely, Maroshévíz, Balánbánya, Szentegyháza, Gyergyóditró, Csíkszentdomokos, Gyergyóremete, Zetelaka, Gyimesközéplok, Gyimesfelsőlok, Csíkszentgyörgy, Salamás, Oroszhegy, Lövéte, Gyergyótölgyes, Szépvíz, Homoródszentmárton, Borszék, Csíkkarcfalva, Bélbor, Madéfalva, Csíkszentmihály, Csíkszenttamás, Galócás, Csíkcsicsó, Felsőboldogfalva, Csíkdánfalva, Gyergyóvárhegy, Csíkmadaras, Kápolnásfalu, Máréfalva, Csíkszentlélek, Csíkpálfalva, Gyergyóholló, Csíkrákos, Fenyéd.