Veszélyforrás: sok az álhír, és most többet is neteznek a fiatalok, mint máskor

A gyerekeket meg kell tanítani felismerni az álhíreket

A Mentsétek meg a gyermekeket szervezet áprilisban több mint nyolcszáz tíz és tizenhét év közötti fiatal bevonásával készített egy felmérést arról, hogy honnan tájékozódnak a fiatalok és ellenőrzik-e a hírek valóságtartalmát.

A gyermekek és fiatalok nagy többsége az internetről tájékozódik,

49 százalékuk internetes oldalakat olvas, 21 százalékuk pedig közösségi oldalakon megjelenő híreket. De a televízióban elhangzottakat is sokan követik, és 31 százalékuk a szülők közötti beszélgetésekbe is bekacsolódik, tőlük is tájékozódik. A felmérésből kiderült, hogy

a megkérdezettek 49 százaléka szinte soha nem kételkedik a televízióban hallott vagy interneten olvasott hírek valóságtartalmában, soha nem néz utána, hogy valóban igazat mondtak-e, írtak-e.

A gyermekek, fiatalok csupán 11 százaléka nyilatkozta azt, hogy hivatalos forrásokra is rákeres, hogy megtudja, a hallott, olvasott hírek igazak-e. 17 százalékuk pedig családtagjaival beszél a hírekről, hogy megtudja, azok valóságos adatokat tartalmaznak-e.

A felmérésben részt vevők 48 százaléka nyilatkozta azt, hogy tudja, mi az álhír, és fel is ismeri azt, 22 százalékuk azt mondta, véleménye szerint a televízióban és a híroldalakon nem lehet álhíreket látni, olvasni.

A felmérést készítő szervezet elnöke, Gabriela Alexandrescu szerint fontos odafigyelni, hogy a gyermekek és fiatalok milyen forrásokból tájékozódnak, hiszen a rájuk zúduló információtömeg és az álhírek tömkelege szorongást válthat ki sokukban.

„A felnövekvő nemzedék most nem tud a baráti közössége tagjaival találkozni, nem tud sportolni, szabadidős tevékenységekre járni, el van szigetelve, és hajlamosabb sokkal több időt tölteni az interneten. Így sokkal több ijesztő, félrevezető álhírrel találkozhat, és ez nem tesz jót lelki világának”. A szakértők szerint a jelenlegi helyzetben

nagyon sok olyan álhír kering a világhálón a koronavírusról, a gyógymódokról, de akár az 5G technológiáról is, amelyek összezavarhatják a gyermekeket, fiatalokat és nem csak.

Éppen ezért fontos, hogy a szülők, nagyszülők, nagyobb testvérek odafigyeljenek arra, hogy a gyermekek, kamaszok mit olvasnak, honnan tájékozódnak, és hívják fel a felnövekvő nemzedék figyelmét az álhírekre.